Ezza of Choom Gang

Ezza of Choom Gang

,

Kadaj the god

Альбом  ·  2022

Chapel Ceilings

Контент 18+

#Хип-хоп
Ezza of Choom Gang

Артист

Ezza of Choom Gang

Релиз Chapel Ceilings

#

Название

Альбом

1

Трек Super Lemon Row Boat

Super Lemon Row Boat

Ezza of Choom Gang

,

Kadaj the god

Chapel Ceilings

3:04

2

Трек Been Nuts

Been Nuts

Ezza of Choom Gang

,

Kadaj the god

,

Yung Next

,

Jubelectron

Chapel Ceilings

5:18

3

Трек Bag with a Glock in It

Bag with a Glock in It

Ezza of Choom Gang

,

Kadaj the god

Chapel Ceilings

3:55

4

Трек See the Stars

See the Stars

Ezza of Choom Gang

,

Kadaj the god

Chapel Ceilings

3:13

5

Трек Sam Porter Bridges

Sam Porter Bridges

Ezza of Choom Gang

,

Kadaj the god

,

Yung Next

Chapel Ceilings

3:12

6

Трек Interlude 4

Interlude 4

Ezza of Choom Gang

,

Kadaj the god

,

chuck Nyndees

Chapel Ceilings

2:09

7

Трек Chapel Ceilings

Chapel Ceilings

Ezza of Choom Gang

,

Kadaj the god

,

Sayzee

Chapel Ceilings

4:39

8

Трек Wonderful

Wonderful

Ezza of Choom Gang

,

Kadaj the god

,

Freelance Flint

Chapel Ceilings

4:40

9

Трек Dionysus

Dionysus

Ezza of Choom Gang

,

Kadaj the god

,

Thili

,

Dxrrell Mxller

Chapel Ceilings

4:40

10

Трек Double Barrel

Double Barrel

Ezza of Choom Gang

,

Kadaj the god

Chapel Ceilings

2:39

11

Трек The Golden Ratio

The Golden Ratio

Ezza of Choom Gang

,

Kadaj the god

,

DJ K-Flip

Chapel Ceilings

3:10

Информация о правообладателе: H.O.M.E. Records
Волна по релизу

Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Wabisabi
Wabisabi2025 · Сингл · Ezza of Choom Gang
Релиз Eluxo Roma
Eluxo Roma2025 · Альбом · Ezza of Choom Gang
Релиз Nonna's House
Nonna's House2025 · Сингл · Ezza of Choom Gang
Релиз Just Call Me E
Just Call Me E2025 · Альбом · Ezza of Choom Gang
Релиз The Penny
The Penny2025 · Сингл · Ezza of Choom Gang
Релиз In My Prime 2
In My Prime 22025 · Сингл · Ezza of Choom Gang
Релиз Constellations
Constellations2025 · Сингл · Ezza of Choom Gang
Релиз Just Call Me E
Just Call Me E2025 · Сингл · Ezza of Choom Gang
Релиз Red Sleeves
Red Sleeves2025 · Сингл · Yung Next
Релиз The Fifth Letter, Vol. 3
The Fifth Letter, Vol. 32024 · Альбом · Ezza of Choom Gang
Релиз In My Prime
In My Prime2024 · Сингл · Ezza of Choom Gang
Релиз The Fifth Letter, Vol. 2
The Fifth Letter, Vol. 22024 · Альбом · Ezza of Choom Gang
Релиз Dankonia 2x
Dankonia 2x2024 · Альбом · Choom Gang
Релиз Bad Thoughts
Bad Thoughts2024 · Сингл · Ezza of Choom Gang

Похожие артисты

Ezza of Choom Gang
Артист

Ezza of Choom Gang

Ярослав
Артист

Ярослав

DIRTY LOVER
Артист

DIRTY LOVER

Enxrgixe
Артист

Enxrgixe

ветка на которой я повесился
Артист

ветка на которой я повесился

De-Esser
Артист

De-Esser

Alauda Arvensis
Артист

Alauda Arvensis

Melik
Артист

Melik

Rq
Артист

Rq

Stalin Majesty
Артист

Stalin Majesty

Kadaj the god
Артист

Kadaj the god

Bobypunch
Артист

Bobypunch

Curt Cohiba
Артист

Curt Cohiba