О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Danni El Poeta

Danni El Poeta

Сингл  ·  2022

Historia Real Mhrz

#Рэп
Danni El Poeta

Артист

Danni El Poeta

Релиз Historia Real Mhrz

#

Название

Альбом

1

Трек Historia Real Mhrz

Historia Real Mhrz

Danni El Poeta

Historia Real Mhrz

4:07

Информация о правообладателе: Corporación Cartagena Style
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Closer
Closer2025 · Сингл · DRAY
Релиз Carolina
Carolina2024 · Сингл · DRAY
Релиз Vamo a Jugar
Vamo a Jugar2024 · Сингл · Danni El Poeta
Релиз Quiero Que Vuelvas
Quiero Que Vuelvas2024 · Сингл · Danni El Poeta
Релиз Hacerte el Amor
Hacerte el Amor2024 · Сингл · Danni El Poeta
Релиз Historia Real Mhrz
Historia Real Mhrz2022 · Сингл · Danni El Poeta
Релиз East Side Ballas Gang
East Side Ballas Gang2022 · Сингл · Danni El Poeta
Релиз Dark Skull
Dark Skull2021 · Сингл · Danni El Poeta
Релиз Psycho Killers
Psycho Killers2021 · Сингл · Danni El Poeta
Релиз Mi Historia
Mi Historia2021 · Сингл · Danni El Poeta
Релиз Fui Creado para Amarte
Fui Creado para Amarte2021 · Сингл · Danni El Poeta
Релиз Somos los Mv2
Somos los Mv22020 · Сингл · Danni El Poeta
Релиз Corazón Compartido
Corazón Compartido2020 · Сингл · Danni El Poeta
Релиз No Te Corresponde
No Te Corresponde2019 · Сингл · Nan2

Похожие артисты

Danni El Poeta
Артист

Danni El Poeta

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож