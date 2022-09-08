О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

esteban Gómez González

esteban Gómez González

Сингл  ·  2022

Problema

#Рок
esteban Gómez González

Артист

esteban Gómez González

Релиз Problema

#

Название

Альбом

1

Трек Problema

Problema

esteban Gómez González

Problema

4:18

Информация о правообладателе: CAMPUS ON STAGE RECORDS
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Eternos
Eternos2024 · Сингл · Chema Macazaga
Релиз Andrómeda
Andrómeda2024 · Сингл · Chema Macazaga
Релиз ¿Podría Darme Usted Su Nombre?
¿Podría Darme Usted Su Nombre?2023 · Альбом · esteban Gómez González
Релиз Todo y Nada
Todo y Nada2023 · Сингл · esteban Gómez González
Релиз Calacan
Calacan2022 · Сингл · esteban Gómez González
Релиз Wave Goodbye
Wave Goodbye2022 · Сингл · esteban Gómez González
Релиз Problema
Problema2022 · Сингл · esteban Gómez González
Релиз Contigo
Contigo2022 · Сингл · Vidauri
Релиз Amigo
Amigo2022 · Сингл · Vidauri

Похожие артисты

esteban Gómez González
Артист

esteban Gómez González

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож