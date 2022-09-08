О нас

SULPRICE

SULPRICE

,

8Gutta

,

221 Studio

Альбом  ·  2022

O Preço

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
SULPRICE

Артист

SULPRICE

Релиз O Preço

#

Название

Альбом

1

Трек Cash

Cash

SULPRICE

,

8Gutta

,

221 Studio

O Preço

2:16

2

Трек Cédulas

Cédulas

SULPRICE

,

8Gutta

,

221 Studio

O Preço

2:42

3

Трек Olhos

Olhos

SULPRICE

,

8Gutta

,

221 Studio

O Preço

2:24

4

Трек R10

R10

SULPRICE

,

8Gutta

,

221 Studio

,

$onik

O Preço

2:49

5

Трек Forte e Leal

Forte e Leal

SULPRICE

,

8Gutta

,

221 Studio

O Preço

2:37

6

Трек Luis Figo

Luis Figo

SULPRICE

,

8Gutta

,

221 Studio

,

Wander$

O Preço

2:07

7

Трек Viciou

Viciou

SULPRICE

,

8Gutta

,

221 Studio

O Preço

2:43

8

Трек Precipício

Precipício

SULPRICE

,

8Gutta

,

221 Studio

O Preço

2:43

9

Трек Talento Raro

Talento Raro

SULPRICE

,

8Gutta

,

221 Studio

O Preço

2:16

10

Трек Bloco

Bloco

SULPRICE

,

8Gutta

,

221 Studio

O Preço

2:14

11

Трек Campana

Campana

SULPRICE

,

8Gutta

,

221 Studio

,

Wander$

O Preço

2:38

12

Трек Zerando o Game

Zerando o Game

SULPRICE

,

8Gutta

,

221 Studio

O Preço

2:01

13

Трек Fendi

Fendi

SULPRICE

,

8Gutta

,

221 Studio

,

LB

O Preço

2:56

14

Трек Suv

Suv

SULPRICE

,

8Gutta

,

221 Studio

,

LB

O Preço

2:08

Информация о правообладателе: 221twotwoone
