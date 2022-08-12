О нас

Pedindo Bis

Pedindo Bis

Альбом  ·  2022

Pedindo Bis (Acústico)

#Латинская
Pedindo Bis

Артист

Pedindo Bis

Релиз Pedindo Bis (Acústico)

#

Название

Альбом

1

Трек Amor dos Anjos (Acústico)

Amor dos Anjos (Acústico)

Pedindo Bis

Pedindo Bis (Acústico)

3:30

2

Трек A Tua Voz (Acústico)

A Tua Voz (Acústico)

Pedindo Bis

Pedindo Bis (Acústico)

3:18

3

Трек Tentação (Acústico)

Tentação (Acústico)

Pedindo Bis

Pedindo Bis (Acústico)

3:17

4

Трек Delicadeza (Acústico)

Delicadeza (Acústico)

Pedindo Bis

Pedindo Bis (Acústico)

3:21

5

Трек Fotografia / É Lei (Acústico)

Fotografia / É Lei (Acústico)

Pedindo Bis

Pedindo Bis (Acústico)

3:49

6

Трек Ei Mar (Acústico)

Ei Mar (Acústico)

Pedindo Bis

Pedindo Bis (Acústico)

3:55

7

Трек É Noix de Novo (Acústico)

É Noix de Novo (Acústico)

Pedindo Bis

Pedindo Bis (Acústico)

3:10

8

Трек Nossas Vidas (Acústico)

Nossas Vidas (Acústico)

Pedindo Bis

Pedindo Bis (Acústico)

3:44

9

Трек Anfitriã do Amor (Acústico)

Anfitriã do Amor (Acústico)

Pedindo Bis

Pedindo Bis (Acústico)

3:03

10

Трек Livre Arbítrio (Acústico)

Livre Arbítrio (Acústico)

Pedindo Bis

Pedindo Bis (Acústico)

3:06

11

Трек Eterno Amor (Acústico)

Eterno Amor (Acústico)

Pedindo Bis

Pedindo Bis (Acústico)

2:45

12

Трек Essa Boca (Acústico)

Essa Boca (Acústico)

Pedindo Bis

Pedindo Bis (Acústico)

3:13

Информация о правообладателе: ONErpmStudios
