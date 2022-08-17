О нас

Froid

Froid

Альбом  ·  2022

Gado

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
Froid

Артист

Froid

Релиз Gado

#

Название

Альбом

1

Трек Clareou

Clareou

Froid

,

Léo Casa 1

Gado

3:05

2

Трек Pq Homem N Chora ?

Pq Homem N Chora ?

Froid

,

Nardin

Gado

2:42

3

Трек O Homem Cinza

O Homem Cinza

Froid

Gado

3:05

4

Трек Malandragem

Malandragem

Froid

,

Léo Casa 1

Gado

3:02

5

Трек Avec Moi

Avec Moi

Froid

,

Liniker

Gado

3:22

6

Трек Bala

Bala

Froid

,

Veigh

,

Nagalli

Gado

3:10

7

Трек Psiu

Psiu

Froid

,

Cynthia Luz

Gado

2:29

8

Трек Flash

Flash

Froid

,

Major RD

,

Baratapai

Gado

3:06

9

Трек Aonde Tudo Acontece

Aonde Tudo Acontece

Froid

,

Dalsin

,

Tribo da Periferia

Gado

4:10

10

Трек Beijinho

Beijinho

Froid

,

Matheusinho

Gado

2:29

11

Трек Baila

Baila

Froid

Gado

2:57

12

Трек Shawty

Shawty

Froid

,

Nardin

Gado

3:12

13

Трек Aff

Aff

Froid

,

Bless97

,

Baratapai

Gado

2:49

14

Трек Dança pro Fim do Milênio

Dança pro Fim do Milênio

Froid

Gado

3:20

15

Трек Fanfic

Fanfic

Froid

,

Nardin

,

Makalister

Gado

3:23

16

Трек Carta Aberta pra Julieta

Carta Aberta pra Julieta

Froid

,

Léo Casa 1

Gado

3:10

17

Трек Indústria do Medo

Indústria do Medo

Froid

,

Léo Casa 1

Gado

3:00

18

Трек Fantasmas

Fantasmas

Froid

,

Makalister

Gado

4:19

19

Трек + Que Amizade

+ Que Amizade

Froid

Gado

3:20

20

Трек Site

Site

Froid

Gado

3:15

Информация о правообладателе: Froid
Волна по релизу
