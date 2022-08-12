О нас

Young Roma

Young Roma

Сингл  ·  2022

Young Star

Контент 18+

#Хип-хоп
Young Roma

Артист

Young Roma

Релиз Young Star

#

Название

Альбом

1

Трек Amsterdã

Amsterdã

Young Roma

Young Star

1:59

2

Трек Kawasaki

Kawasaki

Young Roma

Young Star

1:45

3

Трек Bombay

Bombay

Young Roma

Young Star

2:30

4

Трек Cara a Cara

Cara a Cara

Young Roma

Young Star

2:28

Информация о правообладателе: Young Roma
Волна по релизу

