О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Nascimento MC

Nascimento MC

Сингл  ·  2022

Gosto Mais de Mim

#Поп
Nascimento MC

Артист

Nascimento MC

Релиз Gosto Mais de Mim

#

Название

Альбом

1

Трек Gosto Mais de Mim

Gosto Mais de Mim

Nascimento MC

Gosto Mais de Mim

3:17

Информация о правообладателе: REComunidade SR
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Nascimento - De Giro no Gueto
Nascimento - De Giro no Gueto2025 · Сингл · Nascimento MC
Релиз Naipe de Bandido
Naipe de Bandido2025 · Сингл · Nascimento MC
Релиз 3 Telefones
3 Telefones2025 · Сингл · Nascimento MC
Релиз Foragido
Foragido2025 · Сингл · Nascimento MC
Релиз Elas Quer os Vilão
Elas Quer os Vilão2025 · Сингл · Nascimento MC
Релиз Subindo Dígito
Subindo Dígito2025 · Сингл · Mc Neto
Релиз Evolução
Evolução2025 · Сингл · Nascimento MC
Релиз Chave do Coração
Chave do Coração2024 · Сингл · Nascimento MC
Релиз De Rolê Tô na Quebrada
De Rolê Tô na Quebrada2024 · Сингл · Nascimento MC
Релиз Peita do Corinthians
Peita do Corinthians2024 · Сингл · Nascimento MC
Релиз Voltei pra Putaria
Voltei pra Putaria2024 · Сингл · BZK
Релиз Night City
Night City2024 · Сингл · Nascimento MC
Релиз Pernoite
Pernoite2024 · Сингл · Nascimento MC
Релиз Vê Se Não Perturba
Vê Se Não Perturba2023 · Сингл · Nascimento MC

Похожие артисты

Nascimento MC
Артист

Nascimento MC

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож