Ricardo Cerda El Gavilan

Ricardo Cerda El Gavilan

Альбом  ·  2022

Carta Jugada

#Латинская
Ricardo Cerda El Gavilan

Артист

Ricardo Cerda El Gavilan

Релиз Carta Jugada

#

Название

Альбом

1

Трек El Ayudante

El Ayudante

Ricardo Cerda El Gavilan

Carta Jugada

2:48

2

Трек Anoche

Anoche

Ricardo Cerda El Gavilan

Carta Jugada

2:28

3

Трек Corazoncito Tirano

Corazoncito Tirano

Ricardo Cerda El Gavilan

Carta Jugada

3:00

4

Трек 14 Años 9 Meses

14 Años 9 Meses

Ricardo Cerda El Gavilan

Carta Jugada

2:26

5

Трек El General y el Sargento

El General y el Sargento

Ricardo Cerda El Gavilan

Carta Jugada

3:23

6

Трек Hermanos Mata

Hermanos Mata

Ricardo Cerda El Gavilan

Carta Jugada

3:34

7

Трек Juventino Quintero

Juventino Quintero

Ricardo Cerda El Gavilan

Carta Jugada

3:42

8

Трек Maria de la Luz

Maria de la Luz

Ricardo Cerda El Gavilan

Carta Jugada

3:13

9

Трек Por Tu Culpa

Por Tu Culpa

Ricardo Cerda El Gavilan

Carta Jugada

3:30

10

Трек Rigoberto Campos

Rigoberto Campos

Ricardo Cerda El Gavilan

Carta Jugada

3:34

11

Трек Fabian Ballardo

Fabian Ballardo

Ricardo Cerda El Gavilan

Carta Jugada

3:28

12

Трек Los Chismes

Los Chismes

Ricardo Cerda El Gavilan

Carta Jugada

2:43

13

Трек Prenda del Alma

Prenda del Alma

Ricardo Cerda El Gavilan

Carta Jugada

3:16

14

Трек Carta Jugada

Carta Jugada

Ricardo Cerda El Gavilan

Carta Jugada

2:55

15

Трек Tu Nuevo Cariñito

Tu Nuevo Cariñito

Ricardo Cerda El Gavilan

Carta Jugada

2:24

Информация о правообладателе: Discos Aries LLC
