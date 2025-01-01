О нас

Los Continentales

Los Continentales

Альбом  ·  1983

Cumbias Bien Pegaditas, Vol. 1

#Латинская
Los Continentales

Артист

Los Continentales

Релиз Cumbias Bien Pegaditas, Vol. 1

#

Название

Альбом

1

Трек Pedacito de Mi Vida / Río Rebelde / Esperanza

Pedacito de Mi Vida / Río Rebelde / Esperanza

Los Continentales

Cumbias Bien Pegaditas, Vol. 1

2:58

2

Трек La Rebelde / La Beata / El Palomo

La Rebelde / La Beata / El Palomo

Los Continentales

Cumbias Bien Pegaditas, Vol. 1

2:55

3

Трек La Radiola / La Gaita de Carmela / La Mucura

La Radiola / La Gaita de Carmela / La Mucura

Los Continentales

Cumbias Bien Pegaditas, Vol. 1

2:20

4

Трек La del Vestido Colorado / Pa' la Playa

La del Vestido Colorado / Pa' la Playa

Los Continentales

Cumbias Bien Pegaditas, Vol. 1

2:38

5

Трек El Bilingüe

El Bilingüe

Los Continentales

Cumbias Bien Pegaditas, Vol. 1

1:46

6

Трек En el Camino Real / Guararé / Panameña

En el Camino Real / Guararé / Panameña

Los Continentales

Cumbias Bien Pegaditas, Vol. 1

2:56

7

Трек Qué Te Parece Bonito / La Guayabita / La Fiesta de María Dolores

Qué Te Parece Bonito / La Guayabita / La Fiesta de María Dolores

Los Continentales

Cumbias Bien Pegaditas, Vol. 1

3:19

8

Трек Cumbia del Aguita Santa / Cartagenera / Prende la Vela

Cumbia del Aguita Santa / Cartagenera / Prende la Vela

Los Continentales

Cumbias Bien Pegaditas, Vol. 1

3:33

9

Трек La Fiesta en Corraleja / El Tren de Seis / Vamos a la Fiesta

La Fiesta en Corraleja / El Tren de Seis / Vamos a la Fiesta

Los Continentales

Cumbias Bien Pegaditas, Vol. 1

3:33

10

Трек Canción del Piri Piri / Así Soy Yo / El Negro

Canción del Piri Piri / Así Soy Yo / El Negro

Los Continentales

Cumbias Bien Pegaditas, Vol. 1

3:21

11

Трек La Cosecha de Mujeres / El Aguacero / 777 Días

La Cosecha de Mujeres / El Aguacero / 777 Días

Los Continentales

Cumbias Bien Pegaditas, Vol. 1

2:23

12

Трек Cállate Corazón / Morena de 15 Años / Si Tuviera Plata, Iría a Mar de Plata

Cállate Corazón / Morena de 15 Años / Si Tuviera Plata, Iría a Mar de Plata

Los Continentales

Cumbias Bien Pegaditas, Vol. 1

2:22

13

Трек Las Mujeres No Me Quieren / Mi Caballito

Las Mujeres No Me Quieren / Mi Caballito

Los Continentales

Cumbias Bien Pegaditas, Vol. 1

1:24

14

Трек Corazón Apasionado / El Polvorete

Corazón Apasionado / El Polvorete

Los Continentales

Cumbias Bien Pegaditas, Vol. 1

2:09

Информация о правообладателе: Magnetica Music Group S.L.
