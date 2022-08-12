О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Manisha Yadav

Manisha Yadav

,

Mahavir Oraon

Сингл  ·  2022

Sanvariya Gujariya

#Поп
Manisha Yadav

Артист

Manisha Yadav

Релиз Sanvariya Gujariya

#

Название

Альбом

1

Трек Sanvariya Gujariya

Sanvariya Gujariya

Manisha Yadav

,

Mahavir Oraon

Sanvariya Gujariya

5:33

Информация о правообладателе: JoharM Music
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Kamar Hilela
Kamar Hilela2025 · Сингл · Kumar Satish
Релиз Tor Ada Me
Tor Ada Me2025 · Сингл · Nitesh Kachhap
Релиз Chumma Mangena
Chumma Mangena2025 · Сингл · Kumar Satish
Релиз Eka Dantha Rupudavu
Eka Dantha Rupudavu2024 · Сингл · Manisha Yadav
Релиз Chawanni Muskan
Chawanni Muskan2022 · Сингл · Manisha Yadav
Релиз Bappa Bappa
Bappa Bappa2022 · Сингл · Manisha Yadav
Релиз Maya Kukai
Maya Kukai2022 · Сингл · Manisha Yadav
Релиз Sanvariya Gujariya
Sanvariya Gujariya2022 · Сингл · Manisha Yadav

Похожие артисты

Manisha Yadav
Артист

Manisha Yadav

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож