О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Herzensohn

Herzensohn

Альбом  ·  2022

Эмоциональный голод

Контент 18+

#Альтернативный рок
Herzensohn

Артист

Herzensohn

Релиз Эмоциональный голод

#

Название

Альбом

1

Трек Гасну

Гасну

Herzensohn

Эмоциональный голод

4:15

2

Трек Либидо с обидой

Либидо с обидой

Herzensohn

Эмоциональный голод

3:22

3

Трек Твоя пуся

Твоя пуся

Herzensohn

Эмоциональный голод

3:04

4

Трек Kamaz

Kamaz

Herzensohn

Эмоциональный голод

2:46

5

Трек Неороманс

Неороманс

Herzensohn

Эмоциональный голод

3:08

6

Трек Отношения

Отношения

Herzensohn

Эмоциональный голод

2:44

7

Трек Мусорный кот

Мусорный кот

Herzensohn

Эмоциональный голод

3:10

8

Трек Psychedelic Love

Psychedelic Love

Herzensohn

Эмоциональный голод

3:32

9

Трек Психология идиота

Психология идиота

Herzensohn

Эмоциональный голод

4:22

10

Трек Эмоциональный голод

Эмоциональный голод

Herzensohn

Эмоциональный голод

3:36

11

Трек На каблуке

На каблуке

Herzensohn

Эмоциональный голод

1:52

12

Трек Slowly Dying

Slowly Dying

Herzensohn

Эмоциональный голод

4:10

Информация о правообладателе: Herzensohn
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Existentionanism
Existentionanism2023 · Альбом · Herzensohn
Релиз Why Am I Sad
Why Am I Sad2023 · Сингл · Herzensohn
Релиз Israel Defense Army
Israel Defense Army2023 · Сингл · Herzensohn
Релиз For Polina
For Polina2023 · Сингл · Herzensohn
Релиз Or If
Or If2023 · Сингл · Herzensohn
Релиз Wheelchair Punk
Wheelchair Punk2023 · Сингл · Herzensohn
Релиз Ptsdussy
Ptsdussy2023 · Сингл · Herzensohn
Релиз Bff40
Bff402023 · Сингл · Herzensohn
Релиз Absurduty
Absurduty2023 · Сингл · Herzensohn
Релиз Pegmatit
Pegmatit2023 · Сингл · Herzensohn
Релиз Mister Poor
Mister Poor2023 · Сингл · Herzensohn
Релиз White Phobia
White Phobia2023 · Сингл · Herzensohn
Релиз Эмоциональный голод
Эмоциональный голод2022 · Альбом · Herzensohn
Релиз Отношения
Отношения2022 · Сингл · Herzensohn

Похожие альбомы

Релиз Секир-башка
Секир-башка2014 · Альбом · Ольга Дзусова
Релиз Śmigło
Śmigło2022 · Альбом · Perfect
Релиз Горизонт событий
Горизонт событий2024 · Альбом · Ротация
Релиз Realized Fantasies
Realized Fantasies1992 · Альбом · TNT
Релиз VOODOO
VOODOO2023 · Сингл · Глеб Олейник
Релиз Rock On 1995 Vol.1
Rock On 1995 Vol.12008 · Альбом · Graham Blvd
Релиз High School Of The Dead Main Theme
High School Of The Dead Main Theme2019 · Сингл · Anime Zing
Релиз Rightside Up
Rightside Up2013 · Альбом · Exilia
Релиз Бунгало
Бунгало2024 · Сингл · Марина Королева
Релиз Amplified Tour 2021 at OSAKA (Selected Edition)
Amplified Tour 2021 at OSAKA (Selected Edition)2022 · Альбом · hitorie
Релиз I Can Dream - EP
I Can Dream - EP1995 · Сингл · Skunk Anansie
Релиз Love and Let Die
Love and Let Die2020 · Альбом · Bonsai Kitten
Релиз Не внести запретов
Не внести запретов2024 · Сингл · Татьяна Королева
Релиз Can't Stop The Rock
Can't Stop The Rock1991 · Альбом · Stryper

Похожие артисты

Herzensohn
Артист

Herzensohn

ПИКА
Артист

ПИКА

Heavenly
Артист

Heavenly

Otto AniJam
Артист

Otto AniJam

Orange Range
Артист

Orange Range

Лосьон
Артист

Лосьон

Александр Асташёнок
Артист

Александр Асташёнок

Рок-опера «Олонион»
Артист

Рок-опера «Олонион»

Relax Trio
Артист

Relax Trio

The Roughneck Riot
Артист

The Roughneck Riot

Dick Loggins
Артист

Dick Loggins

Paul Shortino
Артист

Paul Shortino

The Gems
Артист

The Gems