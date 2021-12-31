Doctor Naño

2025 · Сингл · jackson que produce

Instrumental de Dancehall Flow Esmeraldeño Gyal

2024 · Сингл · jackson que produce

Modo Carnaval

2024 · Сингл · Yo Soy La Medy

Tengue Tengue

2024 · Сингл · Yo Soy La Medy

Bebe Frontera

2023 · Сингл · jackson que produce

Si Tales Tales Flow Esmeraldeño

2022 · Сингл · jackson que produce

Instrumental de Dancehall Flow Esmeraldeño Toky

2022 · Сингл · jackson que produce

Base de Trap ( Flow Casf ) Pista de Trap

2022 · Сингл · jackson que produce

Instrumental de Dancehal Flow Esmeraldeño (Pary Pary)

2021 · Сингл · jackson que produce

Instrumental de Dancehal Flow Esmeraldeño (Esmeraldeña)

2021 · Сингл · jackson que produce

Instrumental de Dancehall Flow Esmeraldeño ( Marroneo )

2021 · Сингл · jackson que produce

Alta Rana Tiradera - Alta Rana Tiradera