Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Giuni Russo

Giuni Russo

Альбом  ·  2022

Las Moradas (Live)

#Поп
Giuni Russo

Артист

Giuni Russo

Релиз Las Moradas (Live)

#

Название

Альбом

1

Трек Nada te turbe (Live)

Nada te turbe (Live)

Giuni Russo

Las Moradas (Live)

3:03

2

Трек Io nulla (Live)

Io nulla (Live)

Giuni Russo

Las Moradas (Live)

6:37

3

Трек Oceano d'amore (Live)

Oceano d'amore (Live)

Giuni Russo

Las Moradas (Live)

5:05

4

Трек Il Carmelo di Echt (Live)

Il Carmelo di Echt (Live)

Giuni Russo

Las Moradas (Live)

4:06

5

Трек Moro perchè non moro (Live)

Moro perchè non moro (Live)

Giuni Russo

Las Moradas (Live)

6:12

6

Трек Vieni (Live)

Vieni (Live)

Giuni Russo

Las Moradas (Live)

4:55

7

Трек La sua figura (Live)

La sua figura (Live)

Giuni Russo

Las Moradas (Live)

4:39

8

Трек La sua voce (come sei bella) (Live)

La sua voce (come sei bella) (Live)

Giuni Russo

Las Moradas (Live)

5:08

9

Трек Nomadi (Live)

Nomadi (Live)

Giuni Russo

Las Moradas (Live)

5:14

10

Трек La sposa (Live)

La sposa (Live)

Giuni Russo

Las Moradas (Live)

8:01

11

Трек L'addio (Live)

L'addio (Live)

Giuni Russo

Las Moradas (Live)

5:46

12

Трек Adeste fideles (Live)

Adeste fideles (Live)

Giuni Russo

Las Moradas (Live)

4:41

13

Трек Il sole di Austerlitz

Il sole di Austerlitz

Giuni Russo

Las Moradas (Live)

5:16

14

Трек Muero porque no muero (Live)

Muero porque no muero (Live)

Giuni Russo

Las Moradas (Live)

5:10

Информация о правообладателе: GiuniRussoArte
