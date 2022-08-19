О нас

Информация о правообладателе: Yersito Producciones
Волна по релизу


Другие альбомы исполнителя

Релиз Triunfando a Nivel Nacional
Triunfando a Nivel Nacional2025 · Альбом · Revelación 5:40
Релиз Llorando en Mi Chozita
Llorando en Mi Chozita2024 · Сингл · Revelación 5:40
Релиз Concurso de Curcuchas Edición 21
Concurso de Curcuchas Edición 212024 · Сингл · Revelación 5:40
Релиз 30 Años
30 Años2024 · Сингл · Revelación 5:40
Релиз A Gozar Con el Baile del Viejo
A Gozar Con el Baile del Viejo2024 · Альбом · Revelación 5:40
Релиз 29 Aniversario
29 Aniversario2024 · Альбом · Revelación 5:40
Релиз Recorriendo Todo el Perú
Recorriendo Todo el Perú2023 · Альбом · Revelación 5:40
Релиз El Borracho
El Borracho2023 · Сингл · Revelación 5:40
Релиз Triste Despertar
Triste Despertar2022 · Сингл · Revelación 5:40
Релиз Revelación 5:40
Revelación 5:402021 · Альбом · Revelación 5:40
Релиз Revelación 5:40
Revelación 5:402018 · Альбом · Revelación 5:40
Релиз El Baile del Gusanito
El Baile del Gusanito2018 · Альбом · Revelación 5:40
Релиз Estarás en Mis Recuerdos
Estarás en Mis Recuerdos2018 · Альбом · Revelación 5:40
Релиз Hacheme Hachi
Hacheme Hachi2018 · Альбом · Revelación 5:40

