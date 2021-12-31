О нас

US Agroboy

US Agroboy

Альбом  ·  2021

Us Agroboy (Deluxe)

Контент 18+

#Рэп, ритм-н-блюз
US Agroboy

Артист

US Agroboy

Релиз Us Agroboy (Deluxe)

#

Название

Альбом

1

Трек Fazendinha de Madeira

Fazendinha de Madeira

US Agroboy

,

Fernando & Sorocaba

Us Agroboy (Deluxe)

4:38

2

Трек Baladinha Rural

Baladinha Rural

US Agroboy

Us Agroboy (Deluxe)

2:22

3

Трек Pra Quem Desacreditava

Pra Quem Desacreditava

US Agroboy

Us Agroboy (Deluxe)

2:41

4

Трек Love de Rodeio

Love de Rodeio

US Agroboy

Us Agroboy (Deluxe)

2:56

5

Трек Us Agroboy da Roça

Us Agroboy da Roça

US Agroboy

Us Agroboy (Deluxe)

2:34

6

Трек Modão no Paredão

Modão no Paredão

US Agroboy

Us Agroboy (Deluxe)

3:38

7

Трек Potranca

Potranca

US Agroboy

Us Agroboy (Deluxe)

2:26

8

Трек Não Vende Isso Aqui

Não Vende Isso Aqui

US Agroboy

,

Matogrosso & Mathias

Us Agroboy (Deluxe)

3:42

9

Трек Agronight

Agronight

US Agroboy

Us Agroboy (Deluxe)

3:13

10

Трек Invadindo a Cidade

Invadindo a Cidade

US Agroboy

Us Agroboy (Deluxe)

2:58

11

Трек Minha Caminhonete

Minha Caminhonete

US Agroboy

Us Agroboy (Deluxe)

2:22

12

Трек Eu Quero Ela do Meu Lado

Eu Quero Ela do Meu Lado

US Agroboy

Us Agroboy (Deluxe)

2:36

13

Трек O Agro Nunca Para

O Agro Nunca Para

US Agroboy

,

João Carreiro

Us Agroboy (Deluxe)

2:54

14

Трек Bumbum na Sela

Bumbum na Sela

US Agroboy

Us Agroboy (Deluxe)

2:38

15

Трек Zé Rico

Zé Rico

US Agroboy

Us Agroboy (Deluxe)

2:58

16

Трек Cala Boca e Bebe

Cala Boca e Bebe

US Agroboy

,

Fernando & Sorocaba

Us Agroboy (Deluxe)

2:56

17

Трек Meu Velho

Meu Velho

US Agroboy

Us Agroboy (Deluxe)

4:01

Информация о правообладателе: Us Agroboy
