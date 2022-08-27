Информация о правообладателе: Sabina Leonte Alb
Сингл · 2022
Te Iubesc
Другие альбомы исполнителя
Omule Cu Bani2025 · Сингл · Sabina Leonte Alb
Fata Mea, Zâna Mea2025 · Сингл · Sabina Leonte Alb
Tu Bărbate Nu Mă Lași2024 · Сингл · Sabina Leonte Alb
Am Și Fete Și Băiat2023 · Сингл · Sabina Leonte Alb
Te Iubesc Nu Stiu a Spune2022 · Сингл · Sabina Leonte Alb
Vino Sa Te Strang La Piept2022 · Сингл · Sabina Leonte Alb
În Jurul Femeilor2022 · Сингл · Sabina Leonte Alb
Am Prietenii Cei Mai Buni2022 · Сингл · Sabina Leonte Alb
Te Iubesc2022 · Сингл · Sabina Leonte Alb
Din Cer Senin2020 · Альбом · Sabina Leonte Alb
Din Cer Senin2020 · Сингл · Sabina Leonte Alb
Dragostea Pluteste in Aer2020 · Сингл · Sabina Leonte Alb
Vine Soare După Ploi2017 · Сингл · Sabina Leonte Alb
In Sat Mandrutele Toate2015 · Сингл · Sabina Leonte Alb