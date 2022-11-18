О нас

Aude Henneville

Aude Henneville

Альбом  ·  2022

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

#Поп
Aude Henneville

Артист

Aude Henneville

Релиз Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

#

Название

Альбом

1

Трек Le parfum des souvenirs

Le parfum des souvenirs

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

3:37

2

Трек Jack et Madeleine

Jack et Madeleine

Aude Henneville

,

Peter Bradley Adams

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

3:36

3

Трек Le monde ne tourne pas

Le monde ne tourne pas

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

2:49

4

Трек Dans le coeur des hommes

Dans le coeur des hommes

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

3:52

5

Трек Juste de passage

Juste de passage

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

3:56

6

Трек Marguerite

Marguerite

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

3:32

7

Трек Tant qu't'étais là

Tant qu't'étais là

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

3:53

8

Трек L'air de rien

L'air de rien

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

2:59

9

Трек Pas vu passer les saisons

Pas vu passer les saisons

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

3:11

10

Трек Donneurs de leçons

Donneurs de leçons

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

3:03

11

Трек En terre sainte

En terre sainte

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

3:27

12

Трек Rue des chants de fleurs

Rue des chants de fleurs

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

3:54

13

Трек Octobre rose

Octobre rose

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

2:31

14

Трек Seule à aimer

Seule à aimer

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

3:03

15

Трек Nos jardins secrets

Nos jardins secrets

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

4:06

16

Трек Des milliers de couleurs folk

Des milliers de couleurs folk

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

3:03

17

Трек Avec toi

Avec toi

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

3:19

18

Трек De l'or sous les nuages

De l'or sous les nuages

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

3:20

19

Трек Un peu d'amour

Un peu d'amour

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

3:46

20

Трек Le silence d'un ange

Le silence d'un ange

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

2:45

21

Трек Le parfum des souvenirs (version remixée)

Le parfum des souvenirs (version remixée)

Aude Henneville

Le parfum des souvenirs ( Édition or collector )

3:45

Информация о правообладателе: Aude HENNEVILLE
