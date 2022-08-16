О нас

Los Golden Boys

Los Golden Boys

Альбом  ·  2022

Grandes Éxitos Con los Golden Boys, Vol. 17

#Фолк, народная
Los Golden Boys

Артист

Los Golden Boys

Релиз Grandes Éxitos Con los Golden Boys, Vol. 17

#

Название

Альбом

1

Трек Otro Diciembre

Otro Diciembre

Los Golden Boys

Grandes Éxitos Con los Golden Boys, Vol. 17

2:34

2

Трек Ven por Favor

Ven por Favor

Los Golden Boys

Grandes Éxitos Con los Golden Boys, Vol. 17

2:53

3

Трек La Cumbia Sincelejana

La Cumbia Sincelejana

Los Golden Boys

Grandes Éxitos Con los Golden Boys, Vol. 17

2:39

4

Трек Luisa Fernanda

Luisa Fernanda

Los Golden Boys

Grandes Éxitos Con los Golden Boys, Vol. 17

2:46

5

Трек Mi Tierra

Mi Tierra

Los Golden Boys

Grandes Éxitos Con los Golden Boys, Vol. 17

2:20

6

Трек La Varita de Caña

La Varita de Caña

Los Golden Boys

Grandes Éxitos Con los Golden Boys, Vol. 17

2:30

7

Трек El Gato

El Gato

Los Golden Boys

Grandes Éxitos Con los Golden Boys, Vol. 17

2:34

8

Трек Te Quiero Amparo

Te Quiero Amparo

Los Golden Boys

Grandes Éxitos Con los Golden Boys, Vol. 17

2:37

9

Трек El Cerdito

El Cerdito

Los Golden Boys

Grandes Éxitos Con los Golden Boys, Vol. 17

2:59

Информация о правообладателе: Arte Global
