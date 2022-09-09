О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Ted Winslow

Ted Winslow

Альбом  ·  2022

Vivaldi 528hz SoundSyncTech Sound Frequency Technology

#Инструментальная
Ted Winslow

Артист

Ted Winslow

Релиз Vivaldi 528hz SoundSyncTech Sound Frequency Technology

#

Название

Альбом

1

Трек "Summer" Concerto No.2 in G Minor L’estate 528hz

"Summer" Concerto No.2 in G Minor L’estate 528hz

Ted Winslow

Vivaldi 528hz SoundSyncTech Sound Frequency Technology

5:35

2

Трек "Autum" Concerto No. 3 in F Major L'autunno 528hz

"Autum" Concerto No. 3 in F Major L'autunno 528hz

Ted Winslow

Vivaldi 528hz SoundSyncTech Sound Frequency Technology

7:28

3

Трек “Winter" Concerto No.4 in F Minor L'autunno 528hz

“Winter" Concerto No.4 in F Minor L'autunno 528hz

Ted Winslow

Vivaldi 528hz SoundSyncTech Sound Frequency Technology

4:57

4

Трек "Spring" Concerto No.1 in E Major La Primavera 528hz

"Spring" Concerto No.1 in E Major La Primavera 528hz

Ted Winslow

Vivaldi 528hz SoundSyncTech Sound Frequency Technology

5:40

5

Трек Concerto in a Minor Op.3 No. 6 1st Movement 528hz

Concerto in a Minor Op.3 No. 6 1st Movement 528hz

Ted Winslow

Vivaldi 528hz SoundSyncTech Sound Frequency Technology

4:19

6

Трек “Pleasure" Concerto No.6 in C Major Il Piacere 528hz

“Pleasure" Concerto No.6 in C Major Il Piacere 528hz

Ted Winslow

Vivaldi 528hz SoundSyncTech Sound Frequency Technology

5:42

7

Трек Concerto No.12 in C Major Op.8 Rv178 528hz

Concerto No.12 in C Major Op.8 Rv178 528hz

Ted Winslow

Vivaldi 528hz SoundSyncTech Sound Frequency Technology

5:42

8

Трек "the Hunt" Concerto No.10 in B-Flat Major La Caccia 528hz

"the Hunt" Concerto No.10 in B-Flat Major La Caccia 528hz

Ted Winslow

Vivaldi 528hz SoundSyncTech Sound Frequency Technology

8:30

9

Трек Sonata in B-Flat 528hz

Sonata in B-Flat 528hz

Ted Winslow

Vivaldi 528hz SoundSyncTech Sound Frequency Technology

12:33

Информация о правообладателе: Big Country Publishing, LLC
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Altitude (SoundSyncTech Sound Frequency Technology)
Altitude (SoundSyncTech Sound Frequency Technology)2025 · Альбом · Ted Winslow
Релиз Acendence (SoundSyncTech Sound Frequency Technology)
Acendence (SoundSyncTech Sound Frequency Technology)2024 · Альбом · Ted Winslow
Релиз Beethoven Experience - SoundSyncTech Sound Frequency Technology
Beethoven Experience - SoundSyncTech Sound Frequency Technology2024 · Альбом · Ted Winslow
Релиз Lavender Fields - SoundSyncTech Sound Frequency Technology
Lavender Fields - SoundSyncTech Sound Frequency Technology2024 · Альбом · Ted Winslow
Релиз Brave New World - SoundSyncTech Sound Frequency Technology
Brave New World - SoundSyncTech Sound Frequency Technology2023 · Альбом · Ted Winslow
Релиз Mystical Journey - SoundSyncTech Sound Frequency Technology
Mystical Journey - SoundSyncTech Sound Frequency Technology2023 · Альбом · Ted Winslow
Релиз Mystical Journey - SoundSyncTech Sound Frequency Technology
Mystical Journey - SoundSyncTech Sound Frequency Technology2023 · Сингл · Ted Winslow
Релиз Christmas Favorites 528hz Soundsynctech Sound Frequency Technology
Christmas Favorites 528hz Soundsynctech Sound Frequency Technology2022 · Альбом · Ted Winslow
Релиз Vivaldi 528hz SoundSyncTech Sound Frequency Technology
Vivaldi 528hz SoundSyncTech Sound Frequency Technology2022 · Альбом · Ted Winslow
Релиз Healing with the Angels 777hz SoundSyncTech Sound Frequency Technology
Healing with the Angels 777hz SoundSyncTech Sound Frequency Technology2022 · Сингл · Ted Winslow
Релиз Romantic Classical 528hz- SoundSyncTech Sound Frequency Technology
Romantic Classical 528hz- SoundSyncTech Sound Frequency Technology2022 · Альбом · Ted Winslow
Релиз Wonder - Theta Waves & Binaural Beats, SoundSyncTech, Sound Frequency Technology
Wonder - Theta Waves & Binaural Beats, SoundSyncTech, Sound Frequency Technology2022 · Альбом · Ted Winslow
Релиз Celtic Nature Solfeggio Frequencies, Delta Waves & Binaural Beats - SoundSyncTech Sound Frequency Technology
Celtic Nature Solfeggio Frequencies, Delta Waves & Binaural Beats - SoundSyncTech Sound Frequency Technology2021 · Альбом · Ted Winslow
Релиз Prosperity Frequency Activation 963hz Guided Hypnosis - Theta Brain Waves with Binaural Beats
Prosperity Frequency Activation 963hz Guided Hypnosis - Theta Brain Waves with Binaural Beats2021 · Альбом · Ted Winslow

Похожие артисты

Ted Winslow
Артист

Ted Winslow

Ambient
Артист

Ambient

Calm Music Zone
Артист

Calm Music Zone

Halftribe
Артист

Halftribe

Tantric Sex Background Music Experts
Артист

Tantric Sex Background Music Experts

Relaxing Spa Music Zone
Артист

Relaxing Spa Music Zone

Relaxing Flute Music Zone
Артист

Relaxing Flute Music Zone

Sensual Massage to Aromatherapy Universe
Артист

Sensual Massage to Aromatherapy Universe

Steven Halpern & Michael Diamond
Артист

Steven Halpern & Michael Diamond

Universal Mind
Артист

Universal Mind

Relaxation New Age Melodies
Артист

Relaxation New Age Melodies

Relaxing Zen Music Therapy
Артист

Relaxing Zen Music Therapy

Mantras Guru Maestro
Артист

Mantras Guru Maestro