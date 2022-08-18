О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: Yung Avid
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Money Macht Fesch
Money Macht Fesch2025 · Сингл · Yung Avid
Релиз Okay
Okay2025 · Сингл · Yung Avid
Релиз Blurry Vision
Blurry Vision2025 · Альбом · Yung Avid
Релиз Cross
Cross2025 · Сингл · Yung Avid
Релиз Skeletons
Skeletons2024 · Сингл · Yung Avid
Релиз Picasso
Picasso2024 · Сингл · Yung Avid
Релиз Ruf Nicht An
Ruf Nicht An2024 · Сингл · Yung Avid
Релиз Timeout
Timeout2024 · Сингл · Yung Avid
Релиз Made in Austria Hip-Hop Sampler
Made in Austria Hip-Hop Sampler2024 · Альбом · Beccy-K
Релиз Stoned Um 4
Stoned Um 42023 · Сингл · Yung Avid
Релиз Riot
Riot2023 · Сингл · Yung Avid
Релиз Weit Weg
Weit Weg2023 · Сингл · Yung Avid
Релиз Unterschrift Mit Blut
Unterschrift Mit Blut2022 · Альбом · Yung Avid
Релиз Weed Im Loop
Weed Im Loop2022 · Сингл · Yung Avid

Похожие артисты

Yung Avid
Артист

Yung Avid

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож