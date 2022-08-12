О нас

Mousik

Mousik

,

Lucas E Orelha

Альбом  ·  2022

Lucas e Orelha

Контент 18+

#Латинская
Mousik

Артист

Mousik

Релиз Lucas e Orelha

#

Название

Альбом

1

Трек Não Vai Ter Mais / Você Desorganiza / Tempo ao Tempo / Menina Nerd / Ela Já Passou / Preta Perfeita

Não Vai Ter Mais / Você Desorganiza / Tempo ao Tempo / Menina Nerd / Ela Já Passou / Preta Perfeita

Lucas E Orelha

,

Mousik

Lucas e Orelha

4:44

2

Трек Karma

Karma

Lucas E Orelha

,

Mousik

Lucas e Orelha

2:33

3

Трек Uber

Uber

Lucas E Orelha

,

Mousik

,

Turma Do Pagode

Lucas e Orelha

2:59

4

Трек Falta Você (Ao Vivo)

Falta Você (Ao Vivo)

Lucas E Orelha

,

Mousik

Lucas e Orelha

3:10

5

Трек Desculpa Qualquer Coisa (Ao Vivo)

Desculpa Qualquer Coisa (Ao Vivo)

Lucas E Orelha

,

Mousik

,

Vitinho

Lucas e Orelha

3:10

6

Трек Tutu

Tutu

Lucas E Orelha

,

Mousik

,

Stefan Baby

Lucas e Orelha

2:10

7

Трек Tenho Medo / Tarde Demais / Seu

Tenho Medo / Tarde Demais / Seu

Lucas E Orelha

,

Mousik

Lucas e Orelha

4:37

8

Трек É Sempre Assim (Ao Vivo)

É Sempre Assim (Ao Vivo)

Lucas E Orelha

,

Mousik

,

Mr. Dan

Lucas e Orelha

2:56

9

Трек Bipolar

Bipolar

Lucas E Orelha

,

Mousik

Lucas e Orelha

2:43

10

Трек Não Me Fale

Não Me Fale

Lucas E Orelha

,

Mousik

,

Marvvila

Lucas e Orelha

3:13

11

Трек Saudade Bateu (Ao Vivo)

Saudade Bateu (Ao Vivo)

Lucas E Orelha

,

Mousik

,

Chininha

Lucas e Orelha

2:12

12

Трек Não Dá pra Mentir

Não Dá pra Mentir

Lucas E Orelha

,

Mousik

Lucas e Orelha

3:29

13

Трек Fila de Espera

Fila de Espera

Lucas E Orelha

,

Mousik

Lucas e Orelha

3:11

14

Трек Faz Parte

Faz Parte

Lucas E Orelha

,

Mousik

,

Belo

Lucas e Orelha

3:19

15

Трек Pouco a Pouco

Pouco a Pouco

Lucas E Orelha

,

Mousik

,

Belo

Lucas e Orelha

3:22

Информация о правообладателе: Mousik
