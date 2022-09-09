О нас

Öykü Dörter

Сингл  ·  2022

Bu bi' veda

#R&B
Öykü Dörter

Артист

Релиз Bu bi' veda

#

Название

Альбом

1

Трек Bu bi' veda (Akustik)

Bu bi' veda (Akustik)

Öykü Dörter

Bu bi' veda

2:36

Информация о правообладателе: Dobi Production
Другие альбомы исполнителя

Релиз İMZAN BEDENİMDE
İMZAN BEDENİMDE2025 · Сингл · Öykü Dörter
Релиз YALLAH
YALLAH2025 · Сингл · Öykü Dörter
Релиз Sen ve Ben
Sen ve Ben2025 · Сингл · Öykü Dörter
Релиз o bi' başka
o bi' başka2024 · Сингл · Öykü Dörter
Релиз DELİRDİM
DELİRDİM2024 · Альбом · Öykü Dörter
Релиз senin bi' hikayen yok
senin bi' hikayen yok2024 · Сингл · Öykü Dörter
Релиз sana dur der miyim
sana dur der miyim2024 · Сингл · Öykü Dörter
Релиз dön bak ne haldesin
dön bak ne haldesin2024 · Сингл · Öykü Dörter
Релиз beni sen delirttin
beni sen delirttin2024 · Сингл · Öykü Dörter
Релиз umrumda
umrumda2023 · Сингл · Öykü Dörter
Релиз dur artık
dur artık2022 · Сингл · Öykü Dörter
Релиз kaybol benle
kaybol benle2022 · Сингл · Öykü Dörter

