Avslappning och avspänning för dig

Avslappning och avspänning för dig

,

Coast to Coast Recordings

,

Calming Waves

Альбом  ·  2022

Beautiful and Serene

#Эмбиент
Avslappning och avspänning för dig

Артист

Avslappning och avspänning för dig

Релиз Beautiful and Serene

#

Название

Альбом

1

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 1

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 1

Calming Waves

Beautiful and Serene

1:50

2

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 2

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 2

Calming Waves

Beautiful and Serene

2:07

3

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 3

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 3

Calming Waves

Beautiful and Serene

2:13

4

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 4

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 4

Calming Waves

Beautiful and Serene

8:05

5

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 5

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 5

Calming Waves

Beautiful and Serene

2:28

6

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 6

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 6

Calming Waves

Beautiful and Serene

2:31

7

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 7

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 7

Calming Waves

Beautiful and Serene

8:12

8

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 8

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 8

Calming Waves

Beautiful and Serene

2:45

9

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 9

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 9

Calming Waves

Beautiful and Serene

2:50

10

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 10

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 10

Calming Waves

Beautiful and Serene

2:54

11

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 11

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 11

Calming Waves

Beautiful and Serene

2:37

12

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 12

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 12

Calming Waves

Beautiful and Serene

3:08

13

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 13

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 13

Calming Waves

Beautiful and Serene

9:40

14

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 14

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 14

Calming Waves

Beautiful and Serene

3:14

15

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 15

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 15

Calming Waves

Beautiful and Serene

3:32

16

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 16

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 16

Calming Waves

Beautiful and Serene

3:41

17

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 17

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 17

Calming Waves

Beautiful and Serene

1:37

18

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 18

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 18

Calming Waves

Beautiful and Serene

3:45

19

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 19

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 19

Calming Waves

Beautiful and Serene

1:15

20

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 20

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 20

Calming Waves

Beautiful and Serene

3:36

21

Трек Goody Ocean, Pt. 30

Goody Ocean, Pt. 30

Calming Waves

Beautiful and Serene

2:01

22

Трек Ocean Defender, Pt. 30

Ocean Defender, Pt. 30

Calming Waves

Beautiful and Serene

5:33

23

Трек Feeling of Closeness

Feeling of Closeness

Coast to Coast Recordings

Beautiful and Serene

1:15

Информация о правообладателе: Ocean 1 Records
Волна по релизу
