Sonidos De Agua

Sonidos De Agua

,

Ocean Waves For Sleep

,

Calm Sea Sounds

Альбом  ·  2022

Deep Shade of Blue

#Эмбиент
Sonidos De Agua

Артист

Sonidos De Agua

Релиз Deep Shade of Blue

#

Название

Альбом

1

Трек Waterworld, Pt. 1

Waterworld, Pt. 1

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

1:13

2

Трек The Waves Beyond

The Waves Beyond

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

1:42

3

Трек Sink

Sink

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

1:15

4

Трек Seasalt

Seasalt

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

1:24

5

Трек Beautiful Rain

Beautiful Rain

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

1:10

6

Трек Waving

Waving

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

1:28

7

Трек Crashing into Life

Crashing into Life

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

0:47

8

Трек Mother Ocean

Mother Ocean

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

0:41

9

Трек Sail Away

Sail Away

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

0:44

10

Трек Seperate Land

Seperate Land

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

0:34

11

Трек The Distant Sea

The Distant Sea

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

0:51

12

Трек Detox Sea

Detox Sea

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

0:53

13

Трек No Signal to Land

No Signal to Land

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

0:55

14

Трек Rock Land

Rock Land

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

0:59

15

Трек Keep Oceans

Keep Oceans

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

0:24

16

Трек My Sea Queen

My Sea Queen

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

1:09

17

Трек Wild Rock

Wild Rock

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

0:32

18

Трек Every Drop

Every Drop

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

1:41

19

Трек For Oceans

For Oceans

Calm Sea Sounds

Deep Shade of Blue

1:31

20

Трек Sleep Waves

Sleep Waves

Calm Sea Sounds

Deep Shade of Blue

2:22

21

Трек Repentant Ocean

Repentant Ocean

Ocean Waves For Sleep

Deep Shade of Blue

2:54

22

Трек Deductive Ocean

Deductive Ocean

Calm Sea Sounds

Deep Shade of Blue

1:02

23

Трек Madam Ocean

Madam Ocean

Calm Sea Sounds

Deep Shade of Blue

2:56

24

Трек Prime Ocean, Pt. 29

Prime Ocean, Pt. 29

Calm Sea Sounds

Deep Shade of Blue

3:37

25

Трек Softer Ocean

Softer Ocean

Calm Sea Sounds

Deep Shade of Blue

2:00

Информация о правообладателе: Ocean 1 Records
