Mike Vincent

Mike Vincent

Сингл  ·  2022

The Jesus Nation (A Chosen People, a Chosen Kingdom)

#Разное
Mike Vincent

Артист

Mike Vincent

Релиз The Jesus Nation (A Chosen People, a Chosen Kingdom)

#

Название

Альбом

1

Трек Opening Credits

Opening Credits

Mike Vincent

The Jesus Nation (A Chosen People, a Chosen Kingdom)

0:10

2

Трек Introduction

Introduction

Mike Vincent

The Jesus Nation (A Chosen People, a Chosen Kingdom)

10:10

3

Трек Chapter 1: The Jesus Nation

Chapter 1: The Jesus Nation

Mike Vincent

The Jesus Nation (A Chosen People, a Chosen Kingdom)

28:44

4

Трек Chapter 2: There I Will Make You a Great Nation

Chapter 2: There I Will Make You a Great Nation

Mike Vincent

The Jesus Nation (A Chosen People, a Chosen Kingdom)

37:29

5

Трек Chapter 3: Developing a Kingdom Mindset

Chapter 3: Developing a Kingdom Mindset

Mike Vincent

The Jesus Nation (A Chosen People, a Chosen Kingdom)

18:58

6

Трек Chapter 4: What Makes People Fail to Enter the Jesus Nation

Chapter 4: What Makes People Fail to Enter the Jesus Nation

Mike Vincent

The Jesus Nation (A Chosen People, a Chosen Kingdom)

12:09

7

Трек Chapter 5: Dealing with the Seven Secular Nations

Chapter 5: Dealing with the Seven Secular Nations

Mike Vincent

The Jesus Nation (A Chosen People, a Chosen Kingdom)

16:54

8

Трек Chapter 6: Conquering the Perizzite Spirit

Chapter 6: Conquering the Perizzite Spirit

Mike Vincent

The Jesus Nation (A Chosen People, a Chosen Kingdom)

11:12

9

Трек Chapter 7: Handling the Jebusite Spirit

Chapter 7: Handling the Jebusite Spirit

Mike Vincent

The Jesus Nation (A Chosen People, a Chosen Kingdom)

39:01

10

Трек Chapter 8: Canaan, God's Financial Hub

Chapter 8: Canaan, God's Financial Hub

Mike Vincent

The Jesus Nation (A Chosen People, a Chosen Kingdom)

22:21

11

Трек Closing Credits

Closing Credits

Mike Vincent

The Jesus Nation (A Chosen People, a Chosen Kingdom)

0:21

12

Трек Salvation & About the Author

Salvation & About the Author

Mike Vincent

The Jesus Nation (A Chosen People, a Chosen Kingdom)

6:49

13

Трек Chapter 9: Prophetic Strategies of Conquering the Seven Strategic Spheres of Global Influence

Chapter 9: Prophetic Strategies of Conquering the Seven Strategic Spheres of Global Influence

Mike Vincent

The Jesus Nation (A Chosen People, a Chosen Kingdom)

50:52

Информация о правообладателе: Bold Aquila
