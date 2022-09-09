Информация о правообладателе: Melodark Records
Сингл · 2022
Frustration
Dystopia2024 · Сингл · Elso (GER)
Frustration2022 · Сингл · Elso (GER)
Connected2022 · Сингл · Elso (GER)
Time Travel2021 · Сингл · Elso (GER)
Rock2021 · Сингл · Elso (GER)
Salvation2021 · Сингл · Elso (GER)
Dusk2020 · Сингл · Elso (GER)
Confused2020 · Альбом · Elso (GER)
Luck EP2020 · Сингл · Elso (GER)
Earth to Heaven EP2020 · Сингл · Elso (GER)
Change2020 · Сингл · Elso (GER)
Wind Rose2020 · Сингл · Elso (GER)
Free Spirit2019 · Сингл · Elso (GER)