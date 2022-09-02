О нас

YART

YART

Сингл  ·  2022

Warum Nur?!

YART

Артист

YART

Релиз Warum Nur?!

#

Название

Альбом

1

Трек Beuteltier

Beuteltier

YART

Warum Nur?!

2:51

2

Трек Gehweg

Gehweg

YART

Warum Nur?!

2:24

3

Трек Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

YART

Warum Nur?!

3:04

4

Трек The Chief

The Chief

YART

Warum Nur?!

3:10

Информация о правообладателе: Saufside Records
