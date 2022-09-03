О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Soft Soundscapes

Soft Soundscapes

,

Naturgeräusche

,

Sound of Nature Library

Альбом  ·  2022

Forest Dream

#Эмбиент
Soft Soundscapes

Артист

Soft Soundscapes

Релиз Forest Dream

#

Название

Альбом

1

Трек Small Children Got Excited

Small Children Got Excited

Sound of Nature Library

Forest Dream

3:17

2

Трек Form of Relaxation

Form of Relaxation

Sound of Nature Library

Forest Dream

3:04

3

Трек Coarse

Coarse

Sound of Nature Library

Forest Dream

2:18

4

Трек Countryside

Countryside

Sound of Nature Library

Forest Dream

0:31

5

Трек The Summer Comes Again

The Summer Comes Again

Sound of Nature Library

Forest Dream

3:35

6

Трек In the Fields

In the Fields

Sound of Nature Library

Forest Dream

3:10

7

Трек Woods

Woods

Sound of Nature Library

Forest Dream

2:53

8

Трек Sun Left a Glow of Crimson

Sun Left a Glow of Crimson

Sound of Nature Library

Forest Dream

2:11

9

Трек Wild Herbs

Wild Herbs

Sound of Nature Library

Forest Dream

2:18

10

Трек Match Your Nature with Nature

Match Your Nature with Nature

Sound of Nature Library

Forest Dream

1:47

11

Трек Cannot Keep Spring from Coming

Cannot Keep Spring from Coming

Sound of Nature Library

Forest Dream

2:11

12

Трек Verdure

Verdure

Sound of Nature Library

Forest Dream

2:39

13

Трек Tourist Magnet

Tourist Magnet

Naturgeräusche

Forest Dream

2:11

14

Трек Dolphins in Oceans

Dolphins in Oceans

Naturgeräusche

Forest Dream

2:39

15

Трек Mountains, Deserts, or the Bottom of the Sea

Mountains, Deserts, or the Bottom of the Sea

Naturgeräusche

Forest Dream

2:01

16

Трек Cultural Identity

Cultural Identity

Naturgeräusche

Forest Dream

1:44

17

Трек Sell the Nature to Conserve

Sell the Nature to Conserve

Naturgeräusche

Forest Dream

2:22

18

Трек Crickets Holler

Crickets Holler

Naturgeräusche

Forest Dream

1:23

19

Трек Fragile

Fragile

Naturgeräusche

Forest Dream

1:47

20

Трек Outdoor Adventures

Outdoor Adventures

Naturgeräusche

Forest Dream

1:09

21

Трек Wanderlust

Wanderlust

Naturgeräusche

Forest Dream

2:11

22

Трек Nature Is Playing

Nature Is Playing

Naturgeräusche

Forest Dream

1:23

23

Трек Destination Beauty

Destination Beauty

Naturgeräusche

Forest Dream

2:18

24

Трек Remoteness

Remoteness

Naturgeräusche

Forest Dream

0:41

25

Трек Pleasant Setting

Pleasant Setting

Naturgeräusche

Forest Dream

2:01

26

Трек Seven Wonders

Seven Wonders

Naturgeräusche

Forest Dream

2:18

27

Трек Willing to Swim

Willing to Swim

Naturgeräusche

Forest Dream

1:40

28

Трек Natural Ties

Natural Ties

Naturgeräusche

Forest Dream

2:04

29

Трек Imaginable

Imaginable

Naturgeräusche

Forest Dream

2:39

30

Трек Constantly Growing

Constantly Growing

Naturgeräusche

Forest Dream

1:19

31

Трек Beige Sand

Beige Sand

Soft Soundscapes

Forest Dream

1:23

32

Трек Repeating the Cycle

Repeating the Cycle

Soft Soundscapes

Forest Dream

0:55

33

Трек Floatation

Floatation

Soft Soundscapes

Forest Dream

2:18

34

Трек Gritty

Gritty

Soft Soundscapes

Forest Dream

2:50

35

Трек Gods Swimming Pool

Gods Swimming Pool

Soft Soundscapes

Forest Dream

3:35

36

Трек Salty Smell

Salty Smell

Soft Soundscapes

Forest Dream

3:07

37

Трек Million Reasons to Love the Ocean

Million Reasons to Love the Ocean

Soft Soundscapes

Forest Dream

3:07

38

Трек Enchanting

Enchanting

Soft Soundscapes

Forest Dream

2:22

39

Трек Soft Blanket of Water

Soft Blanket of Water

Soft Soundscapes

Forest Dream

2:01

40

Трек Water Teasing My Toes

Water Teasing My Toes

Soft Soundscapes

Forest Dream

2:01

41

Трек Rush of the Current

Rush of the Current

Soft Soundscapes

Forest Dream

2:46

42

Трек Lighter and Lighter

Lighter and Lighter

Soft Soundscapes

Forest Dream

1:58

43

Трек Enormous Pool of Wonder

Enormous Pool of Wonder

Soft Soundscapes

Forest Dream

1:40

44

Трек Closer to the Shore

Closer to the Shore

Soft Soundscapes

Forest Dream

1:37

45

Трек Until the End of Time

Until the End of Time

Sound of Nature Library

Forest Dream

1:44

46

Трек Gods Splendid Work of Art

Gods Splendid Work of Art

Sound of Nature Library

Forest Dream

1:51

47

Трек Green Fields in the Valley

Green Fields in the Valley

Sound of Nature Library

Forest Dream

1:33

48

Трек Fresh Outdoors

Fresh Outdoors

Sound of Nature Library

Forest Dream

1:58

49

Трек Surrounded by Trees and Lakes

Surrounded by Trees and Lakes

Sound of Nature Library

Forest Dream

2:01

50

Трек Kneeling by the Water

Kneeling by the Water

Sound of Nature Library

Forest Dream

1:44

51

Трек Thrill of Camping

Thrill of Camping

Sound of Nature Library

Forest Dream

2:15

52

Трек Different Shades of Green

Different Shades of Green

Sound of Nature Library

Forest Dream

1:37

53

Трек Sanctuary

Sanctuary

Sound of Nature Library

Forest Dream

1:44

54

Трек Leafless Trees

Leafless Trees

Sound of Nature Library

Forest Dream

0:48

55

Трек Warmth

Warmth

Sound of Nature Library

Forest Dream

0:55

56

Трек Small Log Cabin

Small Log Cabin

Sound of Nature Library

Forest Dream

1:16

57

Трек Root

Root

Sound of Nature Library

Forest Dream

1:33

58

Трек Live by the Mountains

Live by the Mountains

Sound of Nature Library

Forest Dream

2:25

59

Трек Drive Down Roads

Drive Down Roads

Sound of Nature Library

Forest Dream

1:12

60

Трек Bottomless Lakes

Bottomless Lakes

Sound of Nature Library

Forest Dream

1:05

61

Трек Acres of Trees

Acres of Trees

Sound of Nature Library

Forest Dream

0:55

62

Трек Waves Rush onto the Shore

Waves Rush onto the Shore

Sound of Nature Library

Forest Dream

1:29

Информация о правообладателе: Nature 1 Records
