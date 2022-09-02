О нас

Calm Piano

Calm Piano

,

Piano Piano

,

Soft Piano

Альбом  ·  2022

Smooth Piano

#Эмбиент
Calm Piano

Артист

Calm Piano

Релиз Smooth Piano

#

Название

Альбом

1

Трек Emotional Times

Emotional Times

Piano Piano

Smooth Piano

1:32

2

Трек War Times

War Times

Piano Piano

Smooth Piano

1:55

3

Трек Precipitous Hills

Precipitous Hills

Soft Piano

Smooth Piano

3:18

4

Трек Convent Quiet

Convent Quiet

Soft Piano

Smooth Piano

4:01

5

Трек Soothing and Yogi Still

Soothing and Yogi Still

Soft Piano

Smooth Piano

3:58

6

Трек Rosewater

Rosewater

Soft Piano

Smooth Piano

4:03

7

Трек Glorious Lustre of the Water

Glorious Lustre of the Water

Soft Piano

Smooth Piano

4:10

8

Трек Natures Amphitheatre

Natures Amphitheatre

Soft Piano

Smooth Piano

3:50

9

Трек The Air Hummed All Around Us

The Air Hummed All Around Us

Soft Piano

Smooth Piano

3:21

10

Трек Rain-Winkled Grass

Rain-Winkled Grass

Soft Piano

Smooth Piano

4:05

11

Трек Forged My Way Homewards

Forged My Way Homewards

Soft Piano

Smooth Piano

3:23

12

Трек Lake Glimmering at Dawn

Lake Glimmering at Dawn

Soft Piano

Smooth Piano

4:14

13

Трек Black and White Keys Flash

Black and White Keys Flash

Soft Piano

Smooth Piano

3:18

14

Трек The Tunes Live On

The Tunes Live On

Soft Piano

Smooth Piano

3:49

15

Трек It's a True Joy

It's a True Joy

Soft Piano

Smooth Piano

3:23

16

Трек In Front of the Ivories

In Front of the Ivories

Soft Piano

Smooth Piano

2:42

17

Трек Virtually Universal

Virtually Universal

Soft Piano

Smooth Piano

3:22

18

Трек Invested in Playing

Invested in Playing

Soft Piano

Smooth Piano

4:23

19

Трек Release of Serotonin

Release of Serotonin

Soft Piano

Smooth Piano

2:40

20

Трек Aesthetically Pleasing

Aesthetically Pleasing

Soft Piano

Smooth Piano

2:52

21

Трек Shiny, Black Silhouette

Shiny, Black Silhouette

Soft Piano

Smooth Piano

4:43

22

Трек Elegant

Elegant

Soft Piano

Smooth Piano

3:08

Информация о правообладателе: Piano 1 Records
