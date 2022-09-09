О нас

Water Soundscapes

Water Soundscapes

,

Calming Ocean

,

Calming Waves

Альбом  ·  2022

Dreamy Waves

#Эмбиент
Water Soundscapes

Артист

Water Soundscapes

Релиз Dreamy Waves

#

Название

Альбом

1

Трек Sea Meditations, Pt. 1

Sea Meditations, Pt. 1

Calming Ocean

Dreamy Waves

3:02

2

Трек Sea Meditations, Pt. 4

Sea Meditations, Pt. 4

Calming Ocean

Dreamy Waves

4:29

3

Трек Sea Meditations, Pt. 5

Sea Meditations, Pt. 5

Calming Ocean

Dreamy Waves

4:43

4

Трек Sea Meditations, Pt. 6

Sea Meditations, Pt. 6

Calming Ocean

Dreamy Waves

4:13

5

Трек Sea Meditations, Pt. 8

Sea Meditations, Pt. 8

Calming Ocean

Dreamy Waves

5:29

6

Трек Sea Meditations, Pt. 9

Sea Meditations, Pt. 9

Calming Ocean

Dreamy Waves

5:16

7

Трек Sea Meditations, Pt. 10

Sea Meditations, Pt. 10

Calming Ocean

Dreamy Waves

6:23

8

Трек Sea Meditations, Pt. 11

Sea Meditations, Pt. 11

Calming Ocean

Dreamy Waves

5:45

9

Трек Sea Meditations, Pt. 13

Sea Meditations, Pt. 13

Calming Ocean

Dreamy Waves

2:32

10

Трек Sea Meditations, Pt. 14

Sea Meditations, Pt. 14

Calming Ocean

Dreamy Waves

7:18

11

Трек Sea Meditations, Pt. 15

Sea Meditations, Pt. 15

Calming Ocean

Dreamy Waves

6:46

12

Трек Sea Meditations, Pt. 17

Sea Meditations, Pt. 17

Calming Ocean

Dreamy Waves

7:02

13

Трек Sea Meditations, Pt. 18

Sea Meditations, Pt. 18

Calming Ocean

Dreamy Waves

3:58

14

Трек Sea Meditations, Pt. 20

Sea Meditations, Pt. 20

Calming Ocean

Dreamy Waves

2:52

15

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 1

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 1

Calming Waves

Dreamy Waves

1:50

16

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 3

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 3

Calming Waves

Dreamy Waves

2:13

17

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 5

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 5

Calming Waves

Dreamy Waves

2:28

18

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 6

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 6

Calming Waves

Dreamy Waves

2:31

19

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 7

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 7

Calming Waves

Dreamy Waves

8:12

20

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 9

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 9

Calming Waves

Dreamy Waves

2:50

21

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 10

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 10

Calming Waves

Dreamy Waves

2:54

22

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 11

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 11

Calming Waves

Dreamy Waves

2:37

23

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 12

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 12

Calming Waves

Dreamy Waves

3:08

24

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 13

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 13

Calming Waves

Dreamy Waves

9:40

25

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 14

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 14

Calming Waves

Dreamy Waves

3:14

26

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 15

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 15

Calming Waves

Dreamy Waves

3:32

27

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 16

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 16

Calming Waves

Dreamy Waves

3:41

28

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 17

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 17

Calming Waves

Dreamy Waves

1:37

29

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 18

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 18

Calming Waves

Dreamy Waves

3:45

30

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 19

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 19

Calming Waves

Dreamy Waves

1:15

31

Трек Waves from the Pacific Ocean, Pt. 20

Waves from the Pacific Ocean, Pt. 20

Calming Waves

Dreamy Waves

3:36

32

Трек Bruits De Pluie

Bruits De Pluie

Water Soundscapes

Dreamy Waves

1:57

33

Трек Goody Ocean, Pt. 30

Goody Ocean, Pt. 30

Calming Waves

Dreamy Waves

2:01

34

Трек Ocean Tastemaker

Ocean Tastemaker

Calming Ocean

Dreamy Waves

3:21

35

Трек Ocean Defender, Pt. 29

Ocean Defender, Pt. 29

Water Soundscapes

Dreamy Waves

5:21

36

Трек Ocean Defender, Pt. 30

Ocean Defender, Pt. 30

Calming Waves

Dreamy Waves

5:33

37

Трек Prime Ocean, Pt. 1

Prime Ocean, Pt. 1

Water Soundscapes

Dreamy Waves

2:57

38

Трек Prime Ocean, Pt. 4

Prime Ocean, Pt. 4

Water Soundscapes

Dreamy Waves

1:41

39

Трек Prime Ocean, Pt. 7

Prime Ocean, Pt. 7

Water Soundscapes

Dreamy Waves

1:54

40

Трек Prime Ocean, Pt. 8

Prime Ocean, Pt. 8

Water Soundscapes

Dreamy Waves

1:29

41

Трек Prime Ocean, Pt. 10

Prime Ocean, Pt. 10

Water Soundscapes

Dreamy Waves

2:23

42

Трек Prime Ocean, Pt. 13

Prime Ocean, Pt. 13

Water Soundscapes

Dreamy Waves

2:58

43

Трек Prime Ocean, Pt. 14

Prime Ocean, Pt. 14

Water Soundscapes

Dreamy Waves

3:54

44

Трек Prime Ocean, Pt. 16

Prime Ocean, Pt. 16

Water Soundscapes

Dreamy Waves

4:12

45

Трек Prime Ocean, Pt. 18

Prime Ocean, Pt. 18

Water Soundscapes

Dreamy Waves

6:06

46

Трек Prime Ocean, Pt. 19

Prime Ocean, Pt. 19

Water Soundscapes

Dreamy Waves

3:02

47

Трек Prime Ocean, Pt. 21

Prime Ocean, Pt. 21

Water Soundscapes

Dreamy Waves

4:39

48

Трек Prime Ocean, Pt. 25

Prime Ocean, Pt. 25

Water Soundscapes

Dreamy Waves

2:55

49

Трек Prime Ocean, Pt. 28

Prime Ocean, Pt. 28

Water Soundscapes

Dreamy Waves

2:44

Информация о правообладателе: Ocean 1 Records
