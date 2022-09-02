О нас

Smooth Jazz New York

Smooth Jazz New York

,

Hotel Lobby Jazz Group

,

Cafe Music Jazz Channel

Альбом  ·  2022

Casual Jazz

#Джаз
Smooth Jazz New York

Артист

Smooth Jazz New York

Релиз Casual Jazz

#

Название

Альбом

1

Трек Background Jazz Piano

Background Jazz Piano

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

3:00

2

Трек Jazz Love Piano

Jazz Love Piano

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

3:16

3

Трек Lounge Jazz Piano

Lounge Jazz Piano

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

2:33

4

Трек Lobby Jazz Piano

Lobby Jazz Piano

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

3:19

5

Трек Watering Plants

Watering Plants

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

2:21

6

Трек Playing in the Lobby

Playing in the Lobby

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

3:48

7

Трек Caffeine Needed

Caffeine Needed

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

3:00

8

Трек Steak Dinner

Steak Dinner

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

2:50

9

Трек Medium Rare Only

Medium Rare Only

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

2:38

10

Трек Perfectly Brewed Coffee

Perfectly Brewed Coffee

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

3:02

11

Трек Breakfast in Bed

Breakfast in Bed

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

3:31

12

Трек Coffee with Breakfast

Coffee with Breakfast

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

2:55

13

Трек Eating Biscuits

Eating Biscuits

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

3:14

14

Трек I Need a Brew

I Need a Brew

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

2:52

15

Трек Biscuit and a Brew

Biscuit and a Brew

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

3:07

16

Трек Cup of Tea Please

Cup of Tea Please

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

2:50

17

Трек Large Coffee Please

Large Coffee Please

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

2:45

18

Трек Coffee Post Workout

Coffee Post Workout

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

2:50

19

Трек Coffee Brew Time

Coffee Brew Time

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

2:50

20

Трек Plant Addict

Plant Addict

Hotel Lobby Jazz Group

Casual Jazz

2:50

Информация о правообладателе: Jazz 1 Records
