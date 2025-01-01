О нас

Ocean Waves

Ocean Waves

,

Soul Healer

,

Sounds of Nature Noise

Альбом  ·  2022

Deeper Than My Thoughts

#Эмбиент
Ocean Waves

Артист

Ocean Waves

Релиз Deeper Than My Thoughts

#

Название

Альбом

1

Трек Birds Senses

Birds Senses

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:11

2

Трек Nature Birds

Nature Birds

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:50

3

Трек Birds Soundscape

Birds Soundscape

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:45

4

Трек Ultimate Bird Sounds

Ultimate Bird Sounds

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:39

5

Трек Crashing Waves, Pt. 1

Crashing Waves, Pt. 1

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

2:02

6

Трек Crashing Waves, Pt. 2

Crashing Waves, Pt. 2

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

2:11

7

Трек Crashing Waves, Pt. 3

Crashing Waves, Pt. 3

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

2:19

8

Трек Crashing Waves, Pt. 4

Crashing Waves, Pt. 4

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

2:30

9

Трек Crashing Waves, Pt. 5

Crashing Waves, Pt. 5

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

2:38

10

Трек Crashing Waves, Pt. 6

Crashing Waves, Pt. 6

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

3:20

11

Трек Crashing Waves, Pt. 7

Crashing Waves, Pt. 7

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

2:55

12

Трек Crashing Waves, Pt. 8

Crashing Waves, Pt. 8

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

4:43

13

Трек Crashing Waves, Pt. 9

Crashing Waves, Pt. 9

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

4:09

14

Трек Crashing Waves, Pt. 10

Crashing Waves, Pt. 10

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

3:44

15

Трек Crashing Waves, Pt. 11

Crashing Waves, Pt. 11

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

3:54

16

Трек Crashing Waves, Pt. 12

Crashing Waves, Pt. 12

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

4:15

17

Трек Crashing Waves, Pt. 13

Crashing Waves, Pt. 13

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

5:29

18

Трек Crashing Waves, Pt. 14

Crashing Waves, Pt. 14

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

5:17

19

Трек Crashing Waves, Pt. 15

Crashing Waves, Pt. 15

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

2:47

20

Трек Crashing Waves, Pt. 16

Crashing Waves, Pt. 16

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

3:08

21

Трек Crashing Waves, Pt. 17

Crashing Waves, Pt. 17

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

4:27

22

Трек Crashing Waves, Pt. 18

Crashing Waves, Pt. 18

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

3:32

23

Трек Crashing Waves, Pt. 19

Crashing Waves, Pt. 19

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

5:04

24

Трек Crashing Waves, Pt. 20

Crashing Waves, Pt. 20

Ocean Waves

Deeper Than My Thoughts

1:50

25

Трек Rain and Trees

Rain and Trees

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:34

26

Трек Hi-Fi Ocean

Hi-Fi Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:55

27

Трек Ocean Meekness

Ocean Meekness

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:26

28

Трек Countenance Ocean

Countenance Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

5:44

29

Трек Ocean Brief

Ocean Brief

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:47

30

Трек Epicurean Ocean

Epicurean Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

4:29

31

Трек Qualification Ocean

Qualification Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

5:32

32

Трек Button Ocean

Button Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

4:37

33

Трек Ocean Born

Ocean Born

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

5:27

34

Трек Ocean Display

Ocean Display

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

4:39

35

Трек Busy Ocean

Busy Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

3:19

36

Трек Reach Ocean

Reach Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:26

37

Трек Ocean Revivification

Ocean Revivification

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:27

38

Трек Ocean Regardful

Ocean Regardful

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:33

39

Трек Impactful Ocean

Impactful Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

3:54

40

Трек Kosher Ocean

Kosher Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

5:27

41

Трек Rejuvenate Ocean

Rejuvenate Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

5:02

42

Трек Fondly Ocean

Fondly Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

3:11

43

Трек Fully Ocean

Fully Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

6:53

44

Трек Tantalize Ocean

Tantalize Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

4:12

45

Трек Vehement Ocean

Vehement Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

4:59

46

Трек Creamy Ocean

Creamy Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:34

47

Трек Ocean Increment

Ocean Increment

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

5:09

48

Трек Take Ocean

Take Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

3:53

49

Трек Sheer Ocean

Sheer Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

3:33

50

Трек Ocean Sapiently

Ocean Sapiently

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:57

51

Трек Pun Ocean

Pun Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

5:15

52

Трек Explorer Ocean

Explorer Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

4:08

53

Трек Powwow Ocean

Powwow Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

3:46

54

Трек Jauntly Ocean

Jauntly Ocean

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

4:34

55

Трек Rain Spirit

Rain Spirit

Soul Healer

Deeper Than My Thoughts

0:58

56

Трек Last Day of the Summer

Last Day of the Summer

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

3:38

57

Трек Camper's Hike

Camper's Hike

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:22

58

Трек Grassland

Grassland

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:11

59

Трек Shrubs and Remote Trees

Shrubs and Remote Trees

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:50

60

Трек Tropical

Tropical

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:51

61

Трек Diverse and Strange

Diverse and Strange

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

3:14

62

Трек Animals with Long Legs

Animals with Long Legs

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:18

63

Трек Wings

Wings

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

4:37

64

Трек Usually Warm

Usually Warm

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

3:21

65

Трек Igniting the Dry Grasses

Igniting the Dry Grasses

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:11

66

Трек Tap Roots

Tap Roots

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:51

67

Трек Thick Bark

Thick Bark

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:08

68

Трек From the Bottom Up

From the Bottom Up

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:44

69

Трек Picnic on the Fields

Picnic on the Fields

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

3:00

70

Трек Scattered with Shrubs

Scattered with Shrubs

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:11

71

Трек Plants Are Lush

Plants Are Lush

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:33

72

Трек Rivers Flow Freely

Rivers Flow Freely

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:58

73

Трек Good Weather to Be Outside

Good Weather to Be Outside

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:13

74

Трек Live Through

Live Through

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:30

75

Трек Vast

Vast

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

3:24

76

Трек Are We Blessed?

Are We Blessed?

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:33

77

Трек Never Miss the Pleasure

Never Miss the Pleasure

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:58

78

Трек Nature Is Very Colourful

Nature Is Very Colourful

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:58

79

Трек In Its Lap

In Its Lap

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:47

80

Трек Their Own Power

Their Own Power

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:44

81

Трек Uniqueness

Uniqueness

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:36

82

Трек Season to Season

Season to Season

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:43

83

Трек Sea Looks Bright Blue

Sea Looks Bright Blue

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

3:10

84

Трек Sky Changes Its Colour

Sky Changes Its Colour

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:51

85

Трек Pale Pink at Sunrise

Pale Pink at Sunrise

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:15

86

Трек Happy and Hopeful at Sun Shine

Happy and Hopeful at Sun Shine

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:04

87

Трек Transformative Power

Transformative Power

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:39

88

Трек The Land We Live

The Land We Live

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

0:52

89

Трек Why Life Is Possible

Why Life Is Possible

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:33

90

Трек With This Gift

With This Gift

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:26

91

Трек Thankful

Thankful

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:11

92

Трек Duty to Save

Duty to Save

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

1:40

93

Трек Generations Ahead

Generations Ahead

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:15

94

Трек Create a Beautiful World

Create a Beautiful World

Sounds of Nature Noise

Deeper Than My Thoughts

2:22

95

Трек Remote Existence

Remote Existence

Soul Healer

Deeper Than My Thoughts

1:33

96

Трек Twinkling Dreams

Twinkling Dreams

Soul Healer

Deeper Than My Thoughts

1:58

97

Трек Alter Ego

Alter Ego

Soul Healer

Deeper Than My Thoughts

1:28

Информация о правообладателе: Ocean 1 Records
