Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Soft Soundscapes

Артист

Soft Soundscapes

Релиз Log Cabin

#

Название

Альбом

1

Трек Calming Breeze, Pt. 20

Calming Breeze, Pt. 20

Sonidos de la Naturaleza para Dormir

Log Cabin

1:48

2

Трек Pale Pink at Sunrise

Pale Pink at Sunrise

Sounds of Nature Noise

Log Cabin

2:15

3

Трек Happy and Hopeful at Sun Shine

Happy and Hopeful at Sun Shine

Sounds of Nature Noise

Log Cabin

2:04

4

Трек Transformative Power

Transformative Power

Sounds of Nature Noise

Log Cabin

2:39

5

Трек The Land We Live

The Land We Live

Sounds of Nature Noise

Log Cabin

0:52

6

Трек Why Life Is Possible

Why Life Is Possible

Sounds of Nature Noise

Log Cabin

1:33

7

Трек With This Gift

With This Gift

Sounds of Nature Noise

Log Cabin

1:26

8

Трек Thankful

Thankful

Sounds of Nature Noise

Log Cabin

2:11

9

Трек Duty to Save

Duty to Save

Sounds of Nature Noise

Log Cabin

1:40

10

Трек Generations Ahead

Generations Ahead

Sounds of Nature Noise

Log Cabin

2:15

11

Трек Create a Beautiful World

Create a Beautiful World

Sounds of Nature Noise

Log Cabin

2:22

12

Трек Sonidos de la Naturaleza para Dormir

Sonidos de la Naturaleza para Dormir

Sonidos de la Naturaleza para Dormir

Log Cabin

1:44

13

Трек The Above-Sea World

The Above-Sea World

Soft Soundscapes

Log Cabin

4:44

14

Трек Scuba Adventure

Scuba Adventure

Soft Soundscapes

Log Cabin

1:44

15

Трек Shimmering and Flowing Waters of the Ocean

Shimmering and Flowing Waters of the Ocean

Soft Soundscapes

Log Cabin

2:22

16

Трек Gliding Through the Water

Gliding Through the Water

Soft Soundscapes

Log Cabin

2:36

17

Трек Beige Sand

Beige Sand

Soft Soundscapes

Log Cabin

1:23

18

Трек Repeating the Cycle

Repeating the Cycle

Soft Soundscapes

Log Cabin

0:55

19

Трек Floatation

Floatation

Soft Soundscapes

Log Cabin

2:18

20

Трек Gritty

Gritty

Soft Soundscapes

Log Cabin

2:50

21

Трек Gods Swimming Pool

Gods Swimming Pool

Soft Soundscapes

Log Cabin

3:35

22

Трек Salty Smell

Salty Smell

Soft Soundscapes

Log Cabin

3:07

23

Трек Million Reasons to Love the Ocean

Million Reasons to Love the Ocean

Soft Soundscapes

Log Cabin

3:07

24

Трек Enchanting

Enchanting

Soft Soundscapes

Log Cabin

2:22

25

Трек Soft Blanket of Water

Soft Blanket of Water

Soft Soundscapes

Log Cabin

2:01

26

Трек Water Teasing My Toes

Water Teasing My Toes

Soft Soundscapes

Log Cabin

2:01

27

Трек Rush of the Current

Rush of the Current

Soft Soundscapes

Log Cabin

2:46

28

Трек Lighter and Lighter

Lighter and Lighter

Soft Soundscapes

Log Cabin

1:58

29

Трек Enormous Pool of Wonder

Enormous Pool of Wonder

Soft Soundscapes

Log Cabin

1:40

30

Трек Closer to the Shore

Closer to the Shore

Soft Soundscapes

Log Cabin

1:37

Информация о правообладателе: Nature 1 Records
