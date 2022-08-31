О нас

Dreamstatician

Dreamstatician

,

Sea of Calmness

,

Soul Healer

Альбом  ·  2022

Dreaming Ocean

#Эмбиент
Dreamstatician

Артист

Dreamstatician

Релиз Dreaming Ocean

#

Название

Альбом

1

Трек Rain Spirit

Rain Spirit

Soul Healer

Dreaming Ocean

0:58

2

Трек In the Deep

In the Deep

Dreamstatician

Dreaming Ocean

1:41

3

Трек Current

Current

Dreamstatician

Dreaming Ocean

1:58

4

Трек Buoy

Buoy

Dreamstatician

Dreaming Ocean

1:49

5

Трек Estuary

Estuary

Dreamstatician

Dreaming Ocean

1:28

6

Трек Loch

Loch

Dreamstatician

Dreaming Ocean

1:49

7

Трек Inlet

Inlet

Dreamstatician

Dreaming Ocean

1:24

8

Трек Nautical

Nautical

Dreamstatician

Dreaming Ocean

1:58

9

Трек Seaway

Seaway

Dreamstatician

Dreaming Ocean

1:54

10

Трек Seacoast

Seacoast

Dreamstatician

Dreaming Ocean

1:54

11

Трек Brine

Brine

Dreamstatician

Dreaming Ocean

2:36

12

Трек Tide

Tide

Dreamstatician

Dreaming Ocean

2:10

13

Трек Calm Waters

Calm Waters

Dreamstatician

Dreaming Ocean

2:27

14

Трек Algae

Algae

Dreamstatician

Dreaming Ocean

2:15

15

Трек Seagrass

Seagrass

Dreamstatician

Dreaming Ocean

2:40

16

Трек Kelp

Kelp

Dreamstatician

Dreaming Ocean

2:10

17

Трек Abalone

Abalone

Dreamstatician

Dreaming Ocean

1:58

18

Трек Coastal

Coastal

Dreamstatician

Dreaming Ocean

3:38

19

Трек Driftwood

Driftwood

Dreamstatician

Dreaming Ocean

3:38

20

Трек Offshore

Offshore

Dreamstatician

Dreaming Ocean

1:49

21

Трек Yacht

Yacht

Dreamstatician

Dreaming Ocean

2:12

22

Трек Marine Blue

Marine Blue

Dreamstatician

Dreaming Ocean

2:44

23

Трек Walrus

Walrus

Dreamstatician

Dreaming Ocean

2:28

24

Трек Coral Reef

Coral Reef

Dreamstatician

Dreaming Ocean

2:12

25

Трек Crashing Waves

Crashing Waves

Dreamstatician

Dreaming Ocean

1:10

26

Трек Barnacle

Barnacle

Dreamstatician

Dreaming Ocean

1:49

27

Трек Starfish

Starfish

Dreamstatician

Dreaming Ocean

1:57

28

Трек Life

Life

Sea of Calmness

Dreaming Ocean

1:33

29

Трек Glistening Shores

Glistening Shores

Sea of Calmness

Dreaming Ocean

1:57

30

Трек The White Horse

The White Horse

Sea of Calmness

Dreaming Ocean

3:15

31

Трек Crest

Crest

Sea of Calmness

Dreaming Ocean

2:12

32

Трек Remote Existence

Remote Existence

Soul Healer

Dreaming Ocean

1:33

33

Трек Twinkling Dreams

Twinkling Dreams

Soul Healer

Dreaming Ocean

1:58

34

Трек Alter Ego

Alter Ego

Soul Healer

Dreaming Ocean

1:28

Информация о правообладателе: Ocean 1 Records
