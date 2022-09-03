О нас

Classical Chillout

Classical Chillout

,

Christopher Williams

,

Classical Music For Relaxation

Альбом  ·  2022

Chill Classical Vibe

#Эмбиент
Classical Chillout

Артист

Classical Chillout

Релиз Chill Classical Vibe

#

Название

Альбом

1

Трек Lifting Dreams

Lifting Dreams

Classical Music For Relaxation

Chill Classical Vibe

3:07

2

Трек Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67 (Piano Version)

Beethoven: Symphony No. 5 in C Minor, Op. 67 (Piano Version)

Christopher Williams

Chill Classical Vibe

7:18

3

Трек Handel: Keyboard Suite No.4 in D Minor, HWV 437: III. Sarabande

Handel: Keyboard Suite No.4 in D Minor, HWV 437: III. Sarabande

Christopher Williams

Chill Classical Vibe

2:49

4

Трек Beethoven: Piano Sonata No. 8 in C Minor 'Pathetique', Op. 13 - II. Adagio Cantabile

Beethoven: Piano Sonata No. 8 in C Minor 'Pathetique', Op. 13 - II. Adagio Cantabile

Christopher Williams

Chill Classical Vibe

5:03

5

Трек Bach: Goldberg Variations, BWV 988 - Aria da Capo

Bach: Goldberg Variations, BWV 988 - Aria da Capo

Christopher Williams

Chill Classical Vibe

5:40

6

Трек Bach: Goldberg Variations, BWV. 988 - Variation 15. Canon on the Fifth

Bach: Goldberg Variations, BWV. 988 - Variation 15. Canon on the Fifth

Christopher Williams

Chill Classical Vibe

4:46

7

Трек Bach: Goldberg Variations, BWV. 988 - Variation 25

Bach: Goldberg Variations, BWV. 988 - Variation 25

Christopher Williams

Chill Classical Vibe

6:50

8

Трек Beethoven: Piano Sonata No. 6 in F Major, Op. 10 No. 2

Beethoven: Piano Sonata No. 6 in F Major, Op. 10 No. 2

Christopher Williams

Chill Classical Vibe

3:58

9

Трек Beethoven: Bagatelle No. 25 in Am, "Für Elise"

Beethoven: Bagatelle No. 25 in Am, "Für Elise"

Christopher Williams

Chill Classical Vibe

2:38

10

Трек Chopin: Piano Sonata No.2 in B-Flat Minor, Op. 35

Chopin: Piano Sonata No.2 in B-Flat Minor, Op. 35

Christopher Williams

Chill Classical Vibe

10:48

11

Трек Chopin: Fantasie in F Minor, Op. 49

Chopin: Fantasie in F Minor, Op. 49

Christopher Williams

Chill Classical Vibe

13:02

Информация о правообладателе: Classical 1 Records
