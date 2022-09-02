О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Ocean Sounds

Ocean Sounds

,

Ocean Sounds Spa

,

Ocean Therapy

Альбом  ·  2022

Deep Dive

#Эмбиент
Ocean Sounds

Артист

Ocean Sounds

Релиз Deep Dive

#

Название

Альбом

1

Трек Calming Seas

Calming Seas

Ocean Therapy

Deep Dive

1:31

2

Трек Beautiful Sea Sounds

Beautiful Sea Sounds

Ocean Therapy

Deep Dive

1:31

3

Трек Relax

Relax

Ocean Therapy

Deep Dive

1:31

4

Трек Your Sea Beauty

Your Sea Beauty

Ocean Therapy

Deep Dive

1:31

5

Трек Sea Ritual

Sea Ritual

Ocean Therapy

Deep Dive

1:31

6

Трек Take Everything

Take Everything

Ocean Therapy

Deep Dive

1:31

7

Трек Beach

Beach

Ocean Therapy

Deep Dive

1:31

8

Трек On the Beach

On the Beach

Ocean Therapy

Deep Dive

1:31

9

Трек King of Waves

King of Waves

Ocean Therapy

Deep Dive

1:31

10

Трек Toy Sea

Toy Sea

Ocean Therapy

Deep Dive

1:31

11

Трек Soothing

Soothing

Ocean Therapy

Deep Dive

1:35

12

Трек Young Waves

Young Waves

Ocean Therapy

Deep Dive

1:35

13

Трек Take the Waves

Take the Waves

Ocean Therapy

Deep Dive

1:35

14

Трек Moving

Moving

Ocean Therapy

Deep Dive

1:35

15

Трек Under the Ocean

Under the Ocean

Ocean Therapy

Deep Dive

1:35

16

Трек Beauty Waves

Beauty Waves

Ocean Therapy

Deep Dive

1:35

17

Трек Majestic Sea

Majestic Sea

Ocean Therapy

Deep Dive

1:35

18

Трек Majestic Ocean

Majestic Ocean

Ocean Therapy

Deep Dive

1:35

19

Трек Real Waves

Real Waves

Ocean Therapy

Deep Dive

1:35

20

Трек Dream Waves

Dream Waves

Ocean Sounds

Deep Dive

4:19

21

Трек Relaxing Ocean Sounds, Pt. 1

Relaxing Ocean Sounds, Pt. 1

Ocean Sounds

Deep Dive

1:57

22

Трек Relaxing Ocean Sounds, Pt. 2

Relaxing Ocean Sounds, Pt. 2

Ocean Sounds

Deep Dive

2:34

23

Трек Relaxing Ocean Sounds, Pt. 3

Relaxing Ocean Sounds, Pt. 3

Ocean Sounds

Deep Dive

2:58

24

Трек Relaxing Ocean Sounds, Pt. 4

Relaxing Ocean Sounds, Pt. 4

Ocean Sounds

Deep Dive

3:17

25

Трек Relaxing Ocean Sounds, Pt. 5

Relaxing Ocean Sounds, Pt. 5

Ocean Sounds

Deep Dive

3:31

26

Трек Relaxing Ocean Sounds, Pt. 6

Relaxing Ocean Sounds, Pt. 6

Ocean Sounds

Deep Dive

3:47

27

Трек Relaxing Ocean Sounds, Pt. 7

Relaxing Ocean Sounds, Pt. 7

Ocean Sounds

Deep Dive

2:18

28

Трек Relaxing Ocean Sounds, Pt. 8

Relaxing Ocean Sounds, Pt. 8

Ocean Sounds

Deep Dive

4:31

29

Трек Relaxing Ocean Sounds, Pt. 9

Relaxing Ocean Sounds, Pt. 9

Ocean Sounds

Deep Dive

2:07

30

Трек Relaxing Ocean Sounds, Pt. 10

Relaxing Ocean Sounds, Pt. 10

Ocean Sounds

Deep Dive

5:00

31

Трек Relaxing Ocean Sounds, Pt. 11

Relaxing Ocean Sounds, Pt. 11

Ocean Sounds

Deep Dive

5:27

32

Трек Relaxing Ocean Sounds, Pt. 12

Relaxing Ocean Sounds, Pt. 12

Ocean Sounds

Deep Dive

5:45

33

Трек Relaxing Ocean Sounds, Pt. 13

Relaxing Ocean Sounds, Pt. 13

Ocean Sounds

Deep Dive

6:10

34

Трек Relaxing Ocean Sounds, Pt. 14

Relaxing Ocean Sounds, Pt. 14

Ocean Sounds

Deep Dive

5:57

35

Трек Relaxing Ocean Sounds, Pt. 15

Relaxing Ocean Sounds, Pt. 15

Ocean Sounds

Deep Dive

6:41

36

Трек Quixotic Ocean

Quixotic Ocean

Ocean Therapy

Deep Dive

2:19

Информация о правообладателе: Ocean 1 Records
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Calm
Calm2025 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз Dreamscape
Dreamscape2025 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз Ocean Sleep Waves and Piano
Ocean Sleep Waves and Piano2024 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз Sea Sounds and Piano for Sleep
Sea Sounds and Piano for Sleep2024 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз Ocean Sounds for Sleeping and Meditation
Ocean Sounds for Sleeping and Meditation2024 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз Waves of Dreams: Guide Your Sleep with Ocean Sounds
Waves of Dreams: Guide Your Sleep with Ocean Sounds2024 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз Ocean Sounds for Sleeping, Napping and Reading
Ocean Sounds for Sleeping, Napping and Reading2024 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз Ocean Waves for Peaceful Sleeping
Ocean Waves for Peaceful Sleeping2024 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз Ocean Sounds for Sleep
Ocean Sounds for Sleep2024 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз Lightning, Thunder & Rainstorm
Lightning, Thunder & Rainstorm2024 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз Dream Ocean and Piano Sounds
Dream Ocean and Piano Sounds2024 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз Soothing Ocean
Soothing Ocean2024 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз Deep In The Forest
Deep In The Forest2024 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз Black Woods
Black Woods2024 · Альбом · Ocean Sounds

Похожие альбомы

Релиз Ocean Deep
Ocean Deep2022 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз Relaxing Wind Sound FX
Relaxing Wind Sound FX2021 · Альбом · Relaxation
Релиз Flowing Waters
Flowing Waters2022 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз Here Comes the Waves
Here Comes the Waves2022 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз Beautiful Depths
Beautiful Depths2022 · Альбом · Ocean Waves For Sleeping
Релиз Seaside Boulevard
Seaside Boulevard2022 · Альбом · Ocean Therapy
Релиз Relaxing Deep Waves
Relaxing Deep Waves2022 · Альбом · Ocean Therapy
Релиз She Breathed in the Ocean Air
She Breathed in the Ocean Air2022 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз Extraordinary Solemn Ocean Sound
Extraordinary Solemn Ocean Sound2022 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз Perto das Margens
Perto das Margens2022 · Альбом · Sons Do Oceano
Релиз De Avkopplande Vågorna
De Avkopplande Vågorna2022 · Альбом · Ocean Sounds
Релиз La Mer M'appelle
La Mer M'appelle2022 · Альбом · Bruit De La Mer
Релиз Limitless Wondrous Sea
Limitless Wondrous Sea2022 · Альбом · Ocean Waves For Sleeping
Релиз As Dark as the Ocean Depths
As Dark as the Ocean Depths2022 · Альбом · Ocean Sounds

Похожие артисты

Ocean Sounds
Артист

Ocean Sounds

Spa Relaxation
Артист

Spa Relaxation

Seas of Dreams
Артист

Seas of Dreams

The Outdoor Library
Артист

The Outdoor Library

At Dusk
Артист

At Dusk

Shimmer
Артист

Shimmer

Nature Sounds Therapy
Артист

Nature Sounds Therapy

Rain Sounds Factory STHLM
Артист

Rain Sounds Factory STHLM

Natsound
Артист

Natsound

Outside Broadcast Recordings
Артист

Outside Broadcast Recordings

XLX Library
Артист

XLX Library

Coastal Sounds
Артист

Coastal Sounds

Sample Rain Library
Артист

Sample Rain Library