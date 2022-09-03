О нас

Soft Music

Soft Music

,

Quiet Piano

,

Soft Piano

Альбом  ·  2022

Gentle Piano Sounds

#Эмбиент
Soft Music

Артист

Soft Music

Релиз Gentle Piano Sounds

#

Название

Альбом

1

Трек Quemeful Piano

Quemeful Piano

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

2:43

2

Трек Camelot Piano

Camelot Piano

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

3:25

3

Трек Well-Balanced Piano

Well-Balanced Piano

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

2:44

4

Трек Literary Piano

Literary Piano

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

3:13

5

Трек Fatherly Piano

Fatherly Piano

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

1:28

6

Трек Safely Piano

Safely Piano

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

3:13

7

Трек Echo of a Ravens Crawking

Echo of a Ravens Crawking

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

3:57

8

Трек Precipitous Hills

Precipitous Hills

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

3:18

9

Трек Natures Amphitheatre

Natures Amphitheatre

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

3:50

10

Трек Lake Glimmering at Dawn

Lake Glimmering at Dawn

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

4:14

11

Трек Tuscany-Blue Sky

Tuscany-Blue Sky

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

2:58

12

Трек Lavender Filled the Room

Lavender Filled the Room

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

3:01

13

Трек My Hands Showed Novicey

My Hands Showed Novicey

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

3:08

14

Трек Down the Scales

Down the Scales

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

2:55

15

Трек Precept

Precept

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

2:38

16

Трек Notes Are Swirling

Notes Are Swirling

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

2:55

17

Трек Raised with Music

Raised with Music

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

2:39

18

Трек Black and White Keys Flash

Black and White Keys Flash

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

3:18

19

Трек Virtually Universal

Virtually Universal

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

3:22

20

Трек Shiny, Black Silhouette

Shiny, Black Silhouette

Soft Piano

Gentle Piano Sounds

4:43

21

Трек Ensemble

Ensemble

Quiet Piano

Gentle Piano Sounds

1:03

22

Трек Affinity Piano

Affinity Piano

Soft Music

Gentle Piano Sounds

1:58

Информация о правообладателе: Piano 1 Records
