Coffe Lofi

Coffe Lofi

,

Lo-fi Beats for Sleep

,

SlowFi Beats

Альбом  ·  2022

Noise for Relaxation

#Электроника
Coffe Lofi

Артист

Coffe Lofi

Релиз Noise for Relaxation

#

Название

Альбом

1

Трек High Mountains

High Mountains

Coffe Lofi

Noise for Relaxation

2:32

2

Трек Sweet Lofi Moment

Sweet Lofi Moment

Coffe Lofi

Noise for Relaxation

2:31

3

Трек Hopeful (Lofi Chill Beat)

Hopeful (Lofi Chill Beat)

Coffe Lofi

Noise for Relaxation

2:13

4

Трек Melancholy in Lofi

Melancholy in Lofi

Coffe Lofi

Noise for Relaxation

1:49

5

Трек Chillin with Lofi Jazz

Chillin with Lofi Jazz

Coffe Lofi

Noise for Relaxation

1:33

6

Трек Melancholic Flutes

Melancholic Flutes

Coffe Lofi

Noise for Relaxation

2:00

7

Трек Into Sadness

Into Sadness

Coffe Lofi

Noise for Relaxation

2:04

8

Трек Rio Calling

Rio Calling

Coffe Lofi

Noise for Relaxation

2:04

9

Трек Changing Chords

Changing Chords

SlowFi Beats

Noise for Relaxation

2:04

10

Трек The Dark Hours

The Dark Hours

SlowFi Beats

Noise for Relaxation

2:04

11

Трек Baby Steps

Baby Steps

SlowFi Beats

Noise for Relaxation

2:04

12

Трек Sentimental Dreaming of Marriage

Sentimental Dreaming of Marriage

SlowFi Beats

Noise for Relaxation

2:37

13

Трек 3D Printing

3D Printing

Lo-fi Beats for Sleep

Noise for Relaxation

2:27

14

Трек Carnivore Diet

Carnivore Diet

Lo-fi Beats for Sleep

Noise for Relaxation

2:31

15

Трек This Hits Different

This Hits Different

SlowFi Beats

Noise for Relaxation

2:14

Информация о правообладателе: Lofi Factory
