О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Lo-Fi Beats

Lo-Fi Beats

,

Gaming Music

,

Lofi for Coding

Альбом  ·  2022

Slow Drums

#Электроника
Lo-Fi Beats

Артист

Lo-Fi Beats

Релиз Slow Drums

#

Название

Альбом

1

Трек Sunset Moods

Sunset Moods

Lo-Fi Beats

Slow Drums

4:28

2

Трек Long Travel

Long Travel

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:25

3

Трек Beats on the Road

Beats on the Road

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:27

4

Трек Sentimental Love

Sentimental Love

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:50

5

Трек The Funky One

The Funky One

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:49

6

Трек Happy Walk

Happy Walk

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:27

7

Трек Sunday Afternoon

Sunday Afternoon

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:27

8

Трек Eternity Far Away

Eternity Far Away

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:37

9

Трек Jazzy Vibe

Jazzy Vibe

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:31

10

Трек Down the Tempo

Down the Tempo

Lo-Fi Beats

Slow Drums

4:28

11

Трек A Walk in the Park

A Walk in the Park

Lo-Fi Beats

Slow Drums

4:31

12

Трек Lofi Chill

Lofi Chill

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:59

13

Трек Dreaming Awake (Lofi Chill Beat Mix)

Dreaming Awake (Lofi Chill Beat Mix)

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:59

14

Трек Ballad of the Unknown (Lofi Beat)

Ballad of the Unknown (Lofi Beat)

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:58

15

Трек Peaceful Reflections (Lofi Beat)

Peaceful Reflections (Lofi Beat)

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:46

16

Трек Never Too Late (Lofi Beat)

Never Too Late (Lofi Beat)

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:41

17

Трек Absolute Smooth

Absolute Smooth

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:36

18

Трек A Quiet Place (Lofi Beat)

A Quiet Place (Lofi Beat)

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:24

19

Трек Never Before (Lofi Beat)

Never Before (Lofi Beat)

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:22

20

Трек Lofi Happy Day

Lofi Happy Day

Lo-Fi Beats

Slow Drums

5:29

21

Трек Beats of Tomorrow

Beats of Tomorrow

Lo-Fi Beats

Slow Drums

5:13

22

Трек Lofi Vibes Time

Lofi Vibes Time

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:55

23

Трек A Bad Mood

A Bad Mood

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:55

24

Трек Focus & Study

Focus & Study

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:29

25

Трек New Sensations

New Sensations

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:18

26

Трек The Vibez

The Vibez

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:14

27

Трек I Have a Dream

I Have a Dream

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:24

28

Трек Calm Spirit

Calm Spirit

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:13

29

Трек Chill Hip-Hop

Chill Hip-Hop

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:45

30

Трек Lofi Chill Beat

Lofi Chill Beat

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:53

31

Трек Slow Hip-Hop Beat

Slow Hip-Hop Beat

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:44

32

Трек Lofi Chill Vibe

Lofi Chill Vibe

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:40

33

Трек Lofi Classic Dream

Lofi Classic Dream

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:48

34

Трек No More Drama (Lofi Beat)

No More Drama (Lofi Beat)

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:46

35

Трек Heartbreaking Old Piano

Heartbreaking Old Piano

Lo-Fi Beats

Slow Drums

1:36

36

Трек Sentimental Moods

Sentimental Moods

Lo-Fi Beats

Slow Drums

1:45

37

Трек Tiny Hat

Tiny Hat

Lo-Fi Beats

Slow Drums

1:36

38

Трек Weird Stuff

Weird Stuff

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:02

39

Трек Morning Lights

Morning Lights

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:12

40

Трек Stay Silent

Stay Silent

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:07

41

Трек Addicted to Feeling Sad

Addicted to Feeling Sad

Lo-Fi Beats

Slow Drums

4:09

42

Трек A Sad Feeling Washes over Me

A Sad Feeling Washes over Me

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:30

43

Трек It Is Now Officially the End of the World

It Is Now Officially the End of the World

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:46

44

Трек My Sad Coffee

My Sad Coffee

Lo-Fi Beats

Slow Drums

3:11

45

Трек Sad Lofi Rain Mood

Sad Lofi Rain Mood

Lo-Fi Beats

Slow Drums

4:43

46

Трек Seasons of Sadness

Seasons of Sadness

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:31

47

Трек Listening to Sad Music

Listening to Sad Music

Lo-Fi Beats

Slow Drums

4:09

48

Трек Sad Walk with Bears

Sad Walk with Bears

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:54

49

Трек Take Me Back to Sadness

Take Me Back to Sadness

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:04

50

Трек Lofi Paradise Sad

Lofi Paradise Sad

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:35

51

Трек Missing You Lofi Sad

Missing You Lofi Sad

Lo-Fi Beats

Slow Drums

1:34

52

Трек Sad Sardines

Sad Sardines

Lo-Fi Beats

Slow Drums

1:15

53

Трек So Long Explorer

So Long Explorer

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:06

54

Трек Heatwave Season

Heatwave Season

Lo-Fi Beats

Slow Drums

2:13

55

Трек 5th Avenue

5th Avenue

Lofi for Coding

Slow Drums

2:44

56

Трек Looking out of My Apartment Window

Looking out of My Apartment Window

Lofi for Coding

Slow Drums

3:11

57

Трек Locations

Locations

Lofi for Coding

Slow Drums

2:26

58

Трек Fine Dining

Fine Dining

Lofi for Coding

Slow Drums

2:24

59

Трек Before and After

Before and After

Lofi for Coding

Slow Drums

2:28

60

Трек Envirolution

Envirolution

Lofi for Coding

Slow Drums

2:51

Информация о правообладателе: Lofi Factory
Волна по релизу
Волна по релизу
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз Autumn
Autumn2025 · Сингл · Chill Brickman
Релиз Midnight Coffee Break
Midnight Coffee Break2025 · Сингл · Lo-Fi Beats
Релиз normaldaki
normaldaki2025 · Сингл · 1gloom
Релиз diana chertyuga
diana chertyuga2025 · Сингл · 1gloom
Релиз Hillside Bunny Dreams
Hillside Bunny Dreams2025 · Сингл · Lo Fi Hip Hop
Релиз я написал этот лоу-фай когда мне было очень грустно
я написал этот лоу-фай когда мне было очень грустно2025 · Сингл · 1gloom
Релиз toy with eyes
toy with eyes2025 · Сингл · Labubu
Релиз Sunshine
Sunshine2025 · Сингл · Chill Brickman
Релиз Cybernetic Nostalgia
Cybernetic Nostalgia2025 · Сингл · Lo-Fi Beats
Релиз Soft Breeze Whispers
Soft Breeze Whispers2025 · Сингл · Lo-Fi Beats
Релиз mnimia
mnimia2025 · Сингл · 1gloom
Релиз Lullabies for Cozy Rabbits
Lullabies for Cozy Rabbits2025 · Сингл · Lo Fi Hip Hop
Релиз 5:00 AM
5:00 AM2025 · Сингл · 1gloom
Релиз nait
nait2025 · Сингл · 1gloom

Похожие альбомы

Релиз Chillhop Essentials Winter 2021
Chillhop Essentials Winter 20212021 · Альбом · Chillhop Music
Релиз lofi hip hop and chill beats
lofi hip hop and chill beats2023 · Альбом · ChillHop Beats
Релиз Lofi Chill
Lofi Chill2023 · Альбом · Lofi Hip-Hop Beats
Релиз Dreams of Lofi
Dreams of Lofi2021 · Сингл · Lofi Hip Hop
Релиз Chill and Groove
Chill and Groove2023 · Альбом · LoFi Chill
Релиз Lofi Fantasies
Lofi Fantasies2022 · Альбом · Various Artists
Релиз lofi christmas
lofi christmas2022 · Альбом · Various Artists
Релиз Morning Chill Beats
Morning Chill Beats2023 · Альбом · Various Artists
Релиз Lazy Sunday
Lazy Sunday2025 · Альбом · ChillHop
Релиз 39 Lofi Beats for Night Gaming, Relaxing Drives, and Blissful Studying
39 Lofi Beats for Night Gaming, Relaxing Drives, and Blissful Studying2023 · Альбом · Lofi Beats
Релиз Under the Sunset
Under the Sunset2023 · Сингл · Lo-Fi Beats

Похожие артисты

Lo-Fi Beats
Артист

Lo-Fi Beats

Lo Fi Hip Hop
Артист

Lo Fi Hip Hop

Lofi Hip Hop
Артист

Lofi Hip Hop

rain in drain
Артист

rain in drain

MINUSUSHI
Артист

MINUSUSHI

START AGAIN
Артист

START AGAIN

Labubu
Артист

Labubu

Sullen Sky
Артист

Sullen Sky

Olga Alex
Артист

Olga Alex

Ampyx
Артист

Ampyx

Máire Brennan
Артист

Máire Brennan

Kisnou
Артист

Kisnou

Ryan Pollie
Артист

Ryan Pollie