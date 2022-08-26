О нас

Bruno Ferrara

Bruno Ferrara

,

René Berg

,

TORRONE

и 

ещё 19

Альбом  ·  2022

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

Bruno Ferrara

Артист

Bruno Ferrara

Релиз Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

#

Название

Альбом

1

Трек Die Gefühle lügen nicht

Die Gefühle lügen nicht

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

Michael Kern

,

ZAMPERONI

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:21

2

Трек Sehnsucht

Sehnsucht

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:14

3

Трек Wir zwei tanzen durch die Nacht

Wir zwei tanzen durch die Nacht

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:28

4

Трек Der schönste Tag

Der schönste Tag

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:22

5

Трек Leb mit mir Herz an Herz

Leb mit mir Herz an Herz

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

AURA

,

Bruno Ferrara

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:36

6

Трек Kein Berg zu hoch

Kein Berg zu hoch

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:37

7

Трек Traum einer Sommernacht

Traum einer Sommernacht

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:08

8

Трек Fly Me to San Bino (My Happy Happy Butterfly)

Fly Me to San Bino (My Happy Happy Butterfly)

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:36

9

Трек Sommer und Urlaubsliebe (Discofox Radio Edit)

Sommer und Urlaubsliebe (Discofox Radio Edit)

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Jill Valentini

,

Kenny Bengsen

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:37

10

Трек Das ist so gemein (Radio Edit)

Das ist so gemein (Radio Edit)

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Jill Valentini

,

Kenny Bengsen

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:02

11

Трек Delfine (Discofox Radio Edit)

Delfine (Discofox Radio Edit)

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:05

12

Трек Eine Nacht (Radio Edit)

Eine Nacht (Radio Edit)

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:28

13

Трек Wir haben den Mond gesehen

Wir haben den Mond gesehen

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

Tanja Nussbaum

,

Vivian Lindt

,

René Berg

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

4:27

14

Трек Glücklich (Joe Pachelbel Radio Mix)

Glücklich (Joe Pachelbel Radio Mix)

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:25

15

Трек Du bist der Beste (Radio Mix)

Du bist der Beste (Radio Mix)

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:01

16

Трек Das Lied der Träumer

Das Lied der Träumer

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

4:05

17

Трек Cin Cin

Cin Cin

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:35

18

Трек Küssen wie ein Kinostar (Hollywood Liebesfilm)

Küssen wie ein Kinostar (Hollywood Liebesfilm)

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:22

19

Трек Manchmal denk ich noch an dich

Manchmal denk ich noch an dich

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:21

20

Трек Jimi BLUE

Jimi BLUE

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:09

21

Трек Deine Stimme

Deine Stimme

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:08

22

Трек Señorita Emanuela (Mallorca Mix)

Señorita Emanuela (Mallorca Mix)

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:19

23

Трек Tutto Bene

Tutto Bene

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:25

24

Трек Kalani

Kalani

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:56

25

Трек Leben

Leben

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:21

26

Трек Erdbeereis (Badesee MISCHUNG)

Erdbeereis (Badesee MISCHUNG)

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:17

27

Трек Hitparade

Hitparade

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:05

28

Трек Lieblingsradio

Lieblingsradio

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

Kapfer

,

TORRONE

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

2:44

29

Трек Ballerina LADY

Ballerina LADY

Anni Perka

,

Maria Bonelli

,

Regina Engel

,

MUNICH BOULEVARD

,

Malibu

,

Meine Freunde

,

Susan Ebrahimi

,

TORRONE

,

Kapfer

,

ZAMPERONI

,

Michael Kern

,

Stella Florell

,

The Santo Domingo

,

Kenny Bengsen

,

Jill Valentini

,

Bruno Ferrara

,

AURA

,

René Berg

,

Vivian Lindt

,

Tanja Nussbaum

,

Kurt Elsasser

Sommer DER LIEBLINGSSCHLAGER

3:03

Информация о правообладателе: SUPERSUNFUN
