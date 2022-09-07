О нас

Jo Jasper

Jo Jasper

Альбом  ·  2022

Songs of Lament - Klagelieder

#Поп
Jo Jasper

Артист

Jo Jasper

Релиз Songs of Lament - Klagelieder

#

Название

Альбом

1

Трек Es schreit zum Himmel (Remastered Version)

Es schreit zum Himmel (Remastered Version)

Jo Jasper

Songs of Lament - Klagelieder

4:15

2

Трек Rahab (Remastered Version)

Rahab (Remastered Version)

Jo Jasper

Songs of Lament - Klagelieder

4:51

3

Трек Du bist willkommen (Remastered Version)

Du bist willkommen (Remastered Version)

Jo Jasper

Songs of Lament - Klagelieder

3:02

4

Трек Broken Hallelujah

Broken Hallelujah

Jo Jasper

Songs of Lament - Klagelieder

3:53

5

Трек Gottes VIPs (Remastered Version)

Gottes VIPs (Remastered Version)

Jo Jasper

Songs of Lament - Klagelieder

3:35

6

Трек Gottes VIPs (Piano & Voice)

Gottes VIPs (Piano & Voice)

Jo Jasper

Songs of Lament - Klagelieder

3:30

7

Трек The Ark

The Ark

Jo Jasper

Songs of Lament - Klagelieder

4:31

8

Трек The Pictures of Today

The Pictures of Today

Jo Jasper

Songs of Lament - Klagelieder

3:17

9

Трек Verfolgt

Verfolgt

Jo Jasper

Songs of Lament - Klagelieder

3:26

10

Трек Wladimir hör auf mit dem Krieg

Wladimir hör auf mit dem Krieg

Jo Jasper

Songs of Lament - Klagelieder

2:36

Информация о правообладателе: Hoerenswert Records
