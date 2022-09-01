О нас

Команда

Креаторам

Звук Бизнес

Частые вопросы

Поддержка

iOS App

Android App

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023. В Сервисе применяются рекомендательные технологии в соответствии с

Правилами

Пользовательское соглашение

|

Персональные данные

Правила кибербезопасности

Найти трек, подкаст, книгу...

Информация о правообладателе: PLDG Records
Волна по релизу

Волна по релизу


Похожие по звучанию треки из нашей коллекции

Другие альбомы исполнителя

Релиз How to Mob
How to Mob2023 · Сингл · Mr %
Релиз New Salsa
New Salsa2023 · Сингл · PLDG
Релиз Breaking Barriers, Vol. 2
Breaking Barriers, Vol. 22022 · Альбом · PLDG
Релиз Summer Tape
Summer Tape2022 · Сингл · PLDG
Релиз Lachine Vibes
Lachine Vibes2022 · Сингл · PLDG
Релиз Kumbaya
Kumbaya2021 · Сингл · PLDG
Релиз Thomas Pesquet Remix
Thomas Pesquet Remix2021 · Сингл · PLDG
Релиз The F.U.B Tape
The F.U.B Tape2021 · Альбом · PLDG
Релиз Psykékongo / Indépen-Danse
Psykékongo / Indépen-Danse2021 · Сингл · PLDG
Релиз Ndeko Ya Congo / Lemba
Ndeko Ya Congo / Lemba2021 · Сингл · PLDG
Релиз Kwazulu Inspired / Floating Harp
Kwazulu Inspired / Floating Harp2021 · Сингл · PLDG
Релиз Bayuda Style / Afro Bounce
Bayuda Style / Afro Bounce2021 · Сингл · PLDG
Релиз Dreams
Dreams2021 · Сингл · Lexa Large

Похожие артисты

PLDG
Артист

PLDG

Вот это находка!

На этого артиста почти никто не похож