Hermanos Galindo

Hermanos Galindo

Альбом  ·  2022

Villancicos, Vol. 3

#Фанк, cоул
Hermanos Galindo

Артист

Hermanos Galindo

Релиз Villancicos, Vol. 3

#

Название

Альбом

1

Трек Ser Feliz en Belén

Ser Feliz en Belén

Hermanos Galindo

Villancicos, Vol. 3

4:06

2

Трек Dime Jesús

Dime Jesús

Hermanos Galindo

Villancicos, Vol. 3

4:53

3

Трек Sé Quién Soy (del Musical "la Noche del 24")

Sé Quién Soy (del Musical "la Noche del 24")

Hermanos Galindo

Villancicos, Vol. 3

3:02

4

Трек El Establo

El Establo

Hermanos Galindo

Villancicos, Vol. 3

3:55

5

Трек La Navidad Llegó

La Navidad Llegó

Hermanos Galindo

Villancicos, Vol. 3

2:37

6

Трек Niño Divino, Niño Adorado

Niño Divino, Niño Adorado

Hermanos Galindo

Villancicos, Vol. 3

3:21

7

Трек Cielo y Tierra

Cielo y Tierra

Hermanos Galindo

Villancicos, Vol. 3

3:44

8

Трек Ven Bésale

Ven Bésale

Hermanos Galindo

Villancicos, Vol. 3

2:51

9

Трек El Tamborilero - el Niño del Tambor - el Tamborito

El Tamborilero - el Niño del Tambor - el Tamborito

Hermanos Galindo

Villancicos, Vol. 3

3:09

10

Трек No Llores Mi Niño

No Llores Mi Niño

Hermanos Galindo

Villancicos, Vol. 3

2:57

11

Трек Tu Poesía

Tu Poesía

Hermanos Galindo

Villancicos, Vol. 3

4:05

Информация о правообладателе: Galis Music
Другие альбомы исполнителя

Релиз Villancicos, Vol. 4
Villancicos, Vol. 42023 · Альбом · Hermanos Galindo
Релиз Solo Quiero Quererte
Solo Quiero Quererte2023 · Сингл · Hermanos Galindo
Релиз Villancicos, Vol. 3
Villancicos, Vol. 32022 · Альбом · Hermanos Galindo
Релиз La Navidad Llegó
La Navidad Llegó2022 · Сингл · Hermanos Galindo
Релиз Sé Quién Soy
Sé Quién Soy2022 · Сингл · Hermanos Galindo
Релиз Villancicos de Navidad a Piano
Villancicos de Navidad a Piano2022 · Сингл · Hermanos Galindo
Релиз Villancicos, Vol. 2
Villancicos, Vol. 22021 · Альбом · Hermanos Galindo
Релиз Alma
Alma2021 · Альбом · Hermanos Galindo
Релиз El Vuelo
El Vuelo2021 · Сингл · Hermanos Galindo
Релиз Niños Soldado
Niños Soldado2021 · Сингл · Hermanos Galindo
Релиз Merecerte a Ti
Merecerte a Ti2021 · Сингл · Hermanos Galindo
Релиз Mar Afuera
Mar Afuera2021 · Сингл · Hermanos Galindo
Релиз Dime Jesús
Dime Jesús2020 · Сингл · Hermanos Galindo
Релиз Villancicos, Vol. 1
Villancicos, Vol. 12020 · Альбом · Hermanos Galindo

