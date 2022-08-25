О нас

Hit The Button Karaoke

Hit The Button Karaoke

Альбом  ·  2022

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

#Караоке
Hit The Button Karaoke

Артист

Hit The Button Karaoke

Релиз Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

#

Название

Альбом

1

Трек Tell Me Why ('Berserk' Opening Theme) [Karaoke Version]

Tell Me Why ('Berserk' Opening Theme) [Karaoke Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:13

2

Трек Tell Me Why ('Berserk' Opening Theme) [Instrumental Version]

Tell Me Why ('Berserk' Opening Theme) [Instrumental Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:13

3

Трек Monochrome Kiss ('Black Butler' Theme) [Karaoke Version]

Monochrome Kiss ('Black Butler' Theme) [Karaoke Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:22

4

Трек Monochrome Kiss ('Black Butler' Theme) [Instrumental Version]

Monochrome Kiss ('Black Butler' Theme) [Instrumental Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:22

5

Трек Brave Shine (From 'Fate/Stay Night') [Karaoke Version]

Brave Shine (From 'Fate/Stay Night') [Karaoke Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:34

6

Трек Brave Shine (From 'Fate/Stay Night') [Instrumental Version]

Brave Shine (From 'Fate/Stay Night') [Instrumental Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:34

7

Трек Uragiri No Yuuyake ('Durarara!' Opening Theme) [Karaoke Version]

Uragiri No Yuuyake ('Durarara!' Opening Theme) [Karaoke Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:30

8

Трек Uragiri No Yuuyake ('Durarara!' Opening Theme) [Instrumental Version]

Uragiri No Yuuyake ('Durarara!' Opening Theme) [Instrumental Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:30

9

Трек Cardcaptors (Opening Theme) [Karaoke Version]

Cardcaptors (Opening Theme) [Karaoke Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

0:49

10

Трек Cardcaptors (Opening Theme) [Instrumental Version]

Cardcaptors (Opening Theme) [Instrumental Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

0:49

11

Трек Itooshii Hito No Tame Ni (For My Beloved) ['Fushigi Yuugi' Opening Theme] [Karaoke Version]

Itooshii Hito No Tame Ni (For My Beloved) ['Fushigi Yuugi' Opening Theme] [Karaoke Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:18

12

Трек Itooshii Hito No Tame Ni (For My Beloved) ['Fushigi Yuugi' Opening Theme] [Instrumental Version]

Itooshii Hito No Tame Ni (For My Beloved) ['Fushigi Yuugi' Opening Theme] [Instrumental Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:18

13

Трек Rondo-Revolution ('Revolutionary Girl Utena' Opening Theme) [Karaoke Version]

Rondo-Revolution ('Revolutionary Girl Utena' Opening Theme) [Karaoke Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:31

14

Трек Rondo-Revolution ('Revolutionary Girl Utena' Opening Theme) [Instrumental Version]

Rondo-Revolution ('Revolutionary Girl Utena' Opening Theme) [Instrumental Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:31

15

Трек Illusion ('El Hazard - The Wanderers' Opening Theme) [Karaoke Version]

Illusion ('El Hazard - The Wanderers' Opening Theme) [Karaoke Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:37

16

Трек Illusion ('El Hazard - The Wanderers' Opening Theme) [Instrumental Version]

Illusion ('El Hazard - The Wanderers' Opening Theme) [Instrumental Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:37

17

Трек Yuzurenai Negai (Unyielding Wish) ['Magic Knight Rayearth' Opening Theme] [Karaoke Version]

Yuzurenai Negai (Unyielding Wish) ['Magic Knight Rayearth' Opening Theme] [Karaoke Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:32

18

Трек Yuzurenai Negai (Unyielding Wish) ['Magic Knight Rayearth' Opening Theme] [Instrumental Version]

Yuzurenai Negai (Unyielding Wish) ['Magic Knight Rayearth' Opening Theme] [Instrumental Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:32

19

Трек Wild Vision ('Virtua Fighter' Opening Theme) [Karaoke Version]

Wild Vision ('Virtua Fighter' Opening Theme) [Karaoke Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:38

20

Трек Wild Vision ('Virtua Fighter' Opening Theme) [Instrumental Version]

Wild Vision ('Virtua Fighter' Opening Theme) [Instrumental Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:38

21

Трек Connect ('Puella Magi Madoka Magica' Opening Theme) [Karaoke Version]

Connect ('Puella Magi Madoka Magica' Opening Theme) [Karaoke Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:30

22

Трек Connect ('Puella Magi Madoka Magica' Opening Theme) [Instrumental Version]

Connect ('Puella Magi Madoka Magica' Opening Theme) [Instrumental Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:30

23

Трек Smile Bomb ('Yu Yu Hakusho' Opening Theme) [Karaoke Instrumental Version]

Smile Bomb ('Yu Yu Hakusho' Opening Theme) [Karaoke Instrumental Version]

Hit The Button Karaoke

Karaoke Picks - Anime TV Themes Vol. 2

1:22

Информация о правообладателе: Hit The Button Karaoke
