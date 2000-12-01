Сингл · 2000
Charles Koechlin : Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano opus 80
#
Название
Альбом
1
Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano, Op. 80: I. Andante très calme presque adagio "L'attente obscure de ce qui sera..."
Charles Koechlin : Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano opus 80
9:22
2
Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano, Op. 80: II. Allegro con moto - Sourd, agité, très rythmé mais de loin "L'assaut de l'ennemi..." La blessure
Charles Koechlin : Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano opus 80
9:29
3
Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano, Op. 80: III. Andante, très calme, très doux "La Nature consolatrice"
Charles Koechlin : Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano opus 80
10:21
Волна по релизу
Похожие по звучанию треки из нашей коллекции