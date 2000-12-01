О нас

Сервис может содержать контент, не предназначенный для несовершеннолетних, в том числе упоминающий о наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах, незаконное потребление которых причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
©2025, ООО «Звук» является аккредитованной ИТ-компанией, ОКВЭД 62.01: разработка программного обеспечения. ПО ООО «Звук» состоит в реестре отечественного ПО: №16328 от 23.01.2023.

Charles Koechlin

Сингл  ·  2000

Charles Koechlin : Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano opus 80

#Классическая
Релиз Charles Koechlin : Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano opus 80

Название

Альбом

1

Трек Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano, Op. 80: I. Andante très calme presque adagio "L'attente obscure de ce qui sera..."

Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano, Op. 80: I. Andante très calme presque adagio "L'attente obscure de ce qui sera..."

Charles Koechlin

Charles Koechlin : Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano opus 80

9:22

2

Трек Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano, Op. 80: II. Allegro con moto - Sourd, agité, très rythmé mais de loin "L'assaut de l'ennemi..." La blessure

Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano, Op. 80: II. Allegro con moto - Sourd, agité, très rythmé mais de loin "L'assaut de l'ennemi..." La blessure

Charles Koechlin

Charles Koechlin : Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano opus 80

9:29

3

Трек Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano, Op. 80: III. Andante, très calme, très doux "La Nature consolatrice"

Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano, Op. 80: III. Andante, très calme, très doux "La Nature consolatrice"

Charles Koechlin

Charles Koechlin : Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano opus 80

10:21

4

Трек Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano, Op. 80: IV. Finale "La joie" Allegro moderato

Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano, Op. 80: IV. Finale "La joie" Allegro moderato

Charles Koechlin

Charles Koechlin : Quintette pour 2 violons, alto, violoncelle et piano opus 80

9:21

Информация о правообладателе: iMD-Musicalta
