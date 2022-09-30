Andreas Reize
Hans-Jörg Mammel
Elvira Bill
ещё 12
Сингл · 2022
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
1
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
1:34
2
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Prologo: Deh, nasconditi, o Virtù
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
7:24
3
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: I. E pur io torno
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
8:54
4
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: II. Chi parla?
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
4:08
5
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: III. Signor, deh non partire
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
8:34
6
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: IV. Speranza, tu mi vai
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
8:20
7
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: V. Disprezzata regina
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
10:56
8
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: Vi. Ecco la sconsolata Donna
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
9:27
9
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: VII. Le porpore regali e imperatrici
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
1:26
10
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: VIII. Seneca, io miro in cielo infausti rai
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
2:10
11
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: IX. Son risoluto insomma
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
6:23
12
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: Sinfonia Primo Tuono
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
1:35
13
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: X. Come dolci, signor, come soavi
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
9:16
14
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: XI. Ad altri tocca in sorte
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
9:26
15
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: XII. Otton, torna in te stesso
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
2:19
16
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: XIII. Pur sempre di Poppea
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
6:22
17
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: Sonata Seconda a 3 voilini
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
1:52
18
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: I. Solitudine amata
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
5:35
19
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: II. Il comando tiranno
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
7:51
20
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: III. Amici è giunta l'ora
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
6:04
21
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: IV. Sentu un certo non so che
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
7:15
22
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: V. Or che Seneca è morto
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
10:34
23
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: Vi. Eccomi quasi priva
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
6:33
24
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: 12. Tiple à 2 "Fantasia" echa para el muy Reverendo Padre Falla
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
0:28
25
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: VII. I miei subiti sdegni
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
3:54
26
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: VIII. Tu che dagli avi miei
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
8:41
27
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: 4. Tiple à 3 detta "La Mirandola"
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
0:27
28
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: IX. Felice cor mio
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
5:13
29
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: X. Io non so dov'io vada
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
7:03
30
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Beginn der Passacalle
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
0:26
31
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: XI. Or che Seneca è morto
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
7:20
32
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: XII. Dorme, l'incauta dorme
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
3:48
33
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: XIII. Eccomi trasformato
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
4:59
34
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: XIV. Forsennato, scellerato
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
0:46
35
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: I. O felice Drusilla, o che sper'io?
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
1:42
36
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: II. Ecco la scellerata
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
1:32
37
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: III. Signor, ecco la rea
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
6:40
38
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: IV. No, no, questa sentenza
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
7:14
39
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: V. Signor, oggi rinasco, e i primi fiati
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
5:39
40
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: Vi. Oggi sarà Poppea
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
3:43
41
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: VII. Addio Roma, addio patria, amici addio
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
3:30
42
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: VIII. Ascendi, o mia diletta
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
6:35
43
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
0:42
44
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: IX. A te sovrana augusta
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
1:44
45
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
0:30
46
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: X. Scendiam, scendiamo, Compagni alati
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
5:16
47
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: XI. Su, Venere ed Amor, su
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
1:52
48
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: XII. Or cantiamo giocondi
Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)
1:29
