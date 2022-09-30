О нас

Andreas Reize

Andreas Reize

,

Hans-Jörg Mammel

,

Elvira Bill

и 

ещё 12

Сингл  ·  2022

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

#Классическая

Andreas Reize

Артист

Andreas Reize

Релиз Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

#

Название

Альбом

1

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Sinfonia I

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Sinfonia I

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

1:34

2

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Prologo: Deh, nasconditi, o Virtù

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Prologo: Deh, nasconditi, o Virtù

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Kathrin Hottiger

,

Julia Sophie Wagner

,

Marion Grange

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

7:24

3

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: I. E pur io torno

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: I. E pur io torno

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Jan Börner

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

8:54

4

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: II. Chi parla?

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: II. Chi parla?

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Michael Feyfar

,

Jan Börner

,

Hans-Jörg Mammel

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

4:08

5

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: III. Signor, deh non partire

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: III. Signor, deh non partire

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Pia Davila

,

Elvira Bill

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

8:34

6

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: IV. Speranza, tu mi vai

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: IV. Speranza, tu mi vai

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Pia Davila

,

Sebastian Monti

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

8:20

7

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: V. Disprezzata regina

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: V. Disprezzata regina

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Geneviève Tschumi

,

Sebastian Monti

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

10:56

8

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: Vi. Ecco la sconsolata Donna

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: Vi. Ecco la sconsolata Donna

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Lisandro Abadie

,

Geneviève Tschumi

,

Marion Grange

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

9:27

9

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: VII. Le porpore regali e imperatrici

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: VII. Le porpore regali e imperatrici

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Lisandro Abadie

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

1:26

10

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: VIII. Seneca, io miro in cielo infausti rai

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: VIII. Seneca, io miro in cielo infausti rai

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Kathrin Hottiger

,

Lisandro Abadie

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

2:10

11

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: IX. Son risoluto insomma

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: IX. Son risoluto insomma

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Elvira Bill

,

Lisandro Abadie

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

6:23

12

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: Sinfonia Primo Tuono

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: Sinfonia Primo Tuono

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

1:35

13

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: X. Come dolci, signor, come soavi

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: X. Come dolci, signor, come soavi

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Pia Davila

,

Elvira Bill

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

9:16

14

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: XI. Ad altri tocca in sorte

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: XI. Ad altri tocca in sorte

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Jan Börner

,

Pia Davila

,

Sebastian Monti

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

9:26

15

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: XII. Otton, torna in te stesso

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: XII. Otton, torna in te stesso

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Jan Börner

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

2:19

16

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: XIII. Pur sempre di Poppea

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Primo: XIII. Pur sempre di Poppea

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Julia Sophie Wagner

,

Jan Börner

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

6:22

17

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: Sonata Seconda a 3 voilini

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: Sonata Seconda a 3 voilini

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

1:52

18

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: I. Solitudine amata

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: I. Solitudine amata

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Lisandro Abadie

,

Tobias Wicky

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

5:35

19

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: II. Il comando tiranno

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: II. Il comando tiranno

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Hans-Jörg Mammel

,

Lisandro Abadie

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

7:51

20

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: III. Amici è giunta l'ora

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: III. Amici è giunta l'ora

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Lisandro Abadie

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

6:04

21

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: IV. Sentu un certo non so che

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: IV. Sentu un certo non so che

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Marion Grange

,

Kathrin Hottiger

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

7:15

22

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: V. Or che Seneca è morto

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: V. Or che Seneca è morto

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Elvira Bill

,

Michael Feyfar

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

10:34

23

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: Vi. Eccomi quasi priva

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: Vi. Eccomi quasi priva

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Geneviève Tschumi

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

6:33

24

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: 12. Tiple à 2 "Fantasia" echa para el muy Reverendo Padre Falla

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: 12. Tiple à 2 "Fantasia" echa para el muy Reverendo Padre Falla

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

0:28

25

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: VII. I miei subiti sdegni

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: VII. I miei subiti sdegni

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Jan Börner

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

3:54

26

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: VIII. Tu che dagli avi miei

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: VIII. Tu che dagli avi miei

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Geneviève Tschumi

,

Jan Börner

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

8:41

27

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: 4. Tiple à 3 detta "La Mirandola"

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: 4. Tiple à 3 detta "La Mirandola"

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

0:27

28

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: IX. Felice cor mio

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: IX. Felice cor mio

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Julia Sophie Wagner

,

Marion Grange

,

Sebastian Monti

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

5:13

29

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: X. Io non so dov'io vada

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: X. Io non so dov'io vada

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Jan Börner

,

Julia Sophie Wagner

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

7:03

30

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Beginn der Passacalle

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Beginn der Passacalle

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

0:26

31

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: XI. Or che Seneca è morto

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: XI. Or che Seneca è morto

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Pia Davila

,

Sebastian Monti

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

7:20

32

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: XII. Dorme, l'incauta dorme

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: XII. Dorme, l'incauta dorme

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Marion Grange

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

3:48

33

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: XIII. Eccomi trasformato

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: XIII. Eccomi trasformato

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Jan Börner

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

4:59

34

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: XIV. Forsennato, scellerato

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Secondo: XIV. Forsennato, scellerato

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Marion Grange

,

Pia Davila

,

Sebastian Monti

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

0:46

35

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: I. O felice Drusilla, o che sper'io?

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: I. O felice Drusilla, o che sper'io?

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Julia Sophie Wagner

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

1:42

36

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: II. Ecco la scellerata

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: II. Ecco la scellerata

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Sebastian Monti

,

Julia Sophie Wagner

,

Tobias Wicky

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

1:32

37

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: III. Signor, ecco la rea

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: III. Signor, ecco la rea

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Sebastian Monti

,

Elvira Bill

,

Julia Sophie Wagner

,

Tobias Wicky

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

6:40

38

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: IV. No, no, questa sentenza

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: IV. No, no, questa sentenza

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Jan Börner

,

Julia Sophie Wagner

,

Elvira Bill

,

Tobias Wicky

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

7:14

39

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: V. Signor, oggi rinasco, e i primi fiati

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: V. Signor, oggi rinasco, e i primi fiati

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Pia Davila

,

Elvira Bill

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

5:39

40

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: Vi. Oggi sarà Poppea

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: Vi. Oggi sarà Poppea

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Sebastian Monti

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

3:43

41

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: VII. Addio Roma, addio patria, amici addio

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: VII. Addio Roma, addio patria, amici addio

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Geneviève Tschumi

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

3:30

42

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: VIII. Ascendi, o mia diletta

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: VIII. Ascendi, o mia diletta

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Elvira Bill

,

Pia Davila

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

6:35

43

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Sinfonia II

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Sinfonia II

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

0:42

44

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: IX. A te sovrana augusta

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: IX. A te sovrana augusta

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Michael Feyfar

,

Hans-Jörg Mammel

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

1:44

45

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Sinfonia III

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Sinfonia III

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

0:30

46

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: X. Scendiam, scendiamo, Compagni alati

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: X. Scendiam, scendiamo, Compagni alati

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Marion Grange

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

5:16

47

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: XI. Su, Venere ed Amor, su

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: XI. Su, Venere ed Amor, su

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Pia Davila

,

Elvira Bill

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

1:52

48

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: XII. Or cantiamo giocondi

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: XII. Or cantiamo giocondi

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Marion Grange

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

1:29

49

Трек Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: XIII. Pur ti miro

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea: Atto Terzo: XIII. Pur ti miro

Cantus Firmus Consort

,

Andreas Reize

,

Pia Davila

,

Elvira Bill

Claudio Monteverdi: L'incoronazione di Poppea (Version based on the manuscript from Naples 1651)

3:25

Информация о правообладателе: Rondeau Production
