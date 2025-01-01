О нас

Артист

Maurice Ravel

626 подписчиков

Жозеф Морис Равель (фр. Joseph-Maurice Ravel, 1875—1937) — французский композитор, один из реформаторов и самых значительных деятелей музыки XX века. Наиболее известное произведение — «Болеро». Среди самых известных работ — блестящая оркестровка «Картинок с выставки» М. П. Мусоргского. Морис Равель родился 7 марта 1875 г. в городе Сибур на юге Франции (ныне департамент Атлантические Пиренеи). В 1882 г. начал заниматься фортепиано у А. Гиза, с 1887 г. занимался гармонией у Ш. Рене. Окончил Парижскую консерваторию.
Трек Piano Concerto In G Major, M.83: II. Adagio Assai

ЗНАКОВЫЙ ТРЕК

Piano Concerto In G Major, M.83: II. Adagio Assai

Maurice Ravel

ТОП АЛЬБОМ

Классическая Музыка - Лучшее Когда-Либо

Релиз Классическая Музыка - Лучшее Когда-Либо
Maurice Ravel
Maurice Ravel и другие похожие артисты

Популярные треки

1

Трек Piano Concerto In G Major, M.83: II. Adagio Assai

Piano Concerto In G Major, M.83: II. Adagio Assai

Maurice Ravel

9:45

2

Трек Boléro

Boléro

Maurice Ravel

16:14

3

Трек Le Tombeau de Couperin: VI. Toccata

Le Tombeau de Couperin: VI. Toccata

Maurice Ravel

4:50

4

Трек Gaspard de la Nuit: II. Le Gibet

Gaspard de la Nuit: II. Le Gibet

Maurice Ravel

5:11

5

Трек Jeux D'eau

Jeux D'eau

Maurice Ravel

4:20

6

Трек Toccata From Tombeau De Couperin

Toccata From Tombeau De Couperin

Maurice Ravel

4:08

7

Трек La Valse

La Valse

Maurice Ravel

12:53

8

Трек Gaspard de la nuit,M.55-III.Scarbo

Gaspard de la nuit,M.55-III.Scarbo

Sandra Kissy

,

Maurice Ravel

8:58

9

Трек Miroirs: II. Oiseaux Tristes

Miroirs: II. Oiseaux Tristes

Maurice Ravel

4:14

10

Трек String Quartet in F Major - I. Allegro Moderato

String Quartet in F Major - I. Allegro Moderato

Maurice Ravel

8:10

11

Трек Pavane For A Dead Princess

Pavane For A Dead Princess

Maurice Ravel

5:08

12

Трек Piece In The Form Of A Habañera

Piece In The Form Of A Habañera

Maurice Ravel

2:56

Альбомы

Релиз Ma mère l'Oye, M. 60 (Arr. Charlot for Piano)
Ma mère l'Oye, M. 60 (Arr. Charlot for Piano)2025 · Maurice Ravel, Luis Kolodin
Релиз Ravel: Piano Concertos
Ravel: Piano Concertos2025 · Maurice Ravel, Monte-Carlo Philharmonic Orchestra, Kazuki Yamada, Nelson Goerner
Релиз Ravel Piano Works
Ravel Piano Works2025 · Maurice Ravel, Philippe Guilhon Herbert
Релиз SIENA TAPES
SIENA TAPES2025 · Maurice Ravel, Julius Asal
Релиз Ravel: Complete Piano Works
Ravel: Complete Piano Works2025 · Maurice Ravel, Konstantinos Destounis
Релиз Berlioz: Symphonie fantastique; Ravel: La valse
Berlioz: Symphonie fantastique; Ravel: La valse2025 · Maurice Ravel, Hector Berlioz, Orchestre De Paris, Klaus Mäkelä
Релиз Ravel: The Complete Solo Piano Works and Concertos
Ravel: The Complete Solo Piano Works and Concertos2025 · Seong-Jin Cho, Maurice Ravel, Andris Nelsons, Boston Symphony Orchestra
Релиз The Complete Songs of Ravel
The Complete Songs of Ravel2025 · Maurice Ravel, Malcolm Martineau
Релиз Ravel: String Quartet
Ravel: String Quartet2025 · Maurice Ravel, Attacca Quartet
Релиз Ravel: The Piano Concertos
Ravel: The Piano Concertos2025 · Seong-Jin Cho, Maurice Ravel, Andris Nelsons, Boston Symphony Orchestra
Релиз Ravel: Daphnis et Chloé
Ravel: Daphnis et Chloé2025 · London Symphony Orchestra, Maurice Ravel, Tenebrae, Antonio Pappano
Релиз Ravel: Complete Orchestral Works, Vol. 2
Ravel: Complete Orchestral Works, Vol. 22025 · Maurice Ravel, Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Ludovic Morlot
Релиз Ravel: The Complete Solo Piano Works
Ravel: The Complete Solo Piano Works2025 · Seong-Jin Cho, Maurice Ravel
Релиз Ravel l'Alchimiste
Ravel l'Alchimiste2025 · Maurice Ravel, Jean-François Heisser, Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine
Релиз Sonatine, M. 40
Sonatine, M. 402024 · Maurice Ravel, Classical Archive Stereo Arts

