Maurice Ravel
Жозеф Морис Равель (фр. Joseph-Maurice Ravel, 1875—1937) — французский композитор, один из реформаторов и самых значительных деятелей музыки XX века. Наиболее известное произведение — «Болеро». Среди самых известных работ — блестящая оркестровка «Картинок с выставки» М. П. Мусоргского. Морис Равель родился 7 марта 1875 г. в городе Сибур на юге Франции (ныне департамент Атлантические Пиренеи). В 1882 г. начал заниматься фортепиано у А. Гиза, с 1887 г. занимался гармонией у Ш. Рене. Окончил Парижскую консерваторию.
