Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

André Khamasmie

,

Julian Dominique Clement

и 

ещё 10

Сингл  ·  2018

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

#Классическая
Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

Артист

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

Релиз Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

#

Название

Альбом

1

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Einleitung (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Einleitung (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Fabian Enders

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

5:32

2

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Schwarz ruht der Fittich der Nacht (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Schwarz ruht der Fittich der Nacht (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

3:56

3

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Überleitung - Chor: Da regt sich's in der Lüfte Zug (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Überleitung - Chor: Da regt sich's in der Lüfte Zug (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

3:26

4

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Doppelchor: Hosianna, frohlocket, ihr Sphären (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Doppelchor: Hosianna, frohlocket, ihr Sphären (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

4:02

5

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Gott aber sei Dank (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Gott aber sei Dank (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

4:51

6

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Vorspiel (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Vorspiel (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Fabian Enders

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

1:59

7

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): O trauervoller Dienst, der letzte (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): O trauervoller Dienst, der letzte (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Fabian Enders

,

Viktoria Wilson

,

Marie Henriette Reinhold

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

3:09

8

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Es rollt der Donner (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Es rollt der Donner (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Fabian Enders

,

Viktoria Wilson

,

Marie Henriette Reinhold

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

3:36

9

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Selig sind, die da Leid tragen (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Selig sind, die da Leid tragen (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

2:11

10

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Weib, was weinest du (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Weib, was weinest du (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Fabian Enders

,

Franziska Abram

,

Marie Henriette Reinhold

,

Andreas Scheibner

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

3:35

11

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Arie: Mein Herr und Gott, zu deinen Füßen (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Arie: Mein Herr und Gott, zu deinen Füßen (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Fabian Enders

,

Marie Henriette Reinhold

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

2:12

12

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Choral: Ich lief verirrt und war verblendet (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Choral: Ich lief verirrt und war verblendet (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

2:11

13

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Saget den verzagten Herzen (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Saget den verzagten Herzen (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

5:14

14

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Duett: Welche Marter wühlt im Herzen (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Duett: Welche Marter wühlt im Herzen (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Fabian Enders

,

André Khamasmie

,

Lars Conrad

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

3:18

15

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Was sind das für Reden zwischen euch (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Was sind das für Reden zwischen euch (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Fabian Enders

,

André Khamasmie

,

Lars Conrad

,

Andreas Scheibner

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

4:21

16

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Er wird den Tod verschlingen ewiglich (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Er wird den Tod verschlingen ewiglich (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

1:11

17

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Siehe, wir sind nahe bei dem Flecken (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Siehe, wir sind nahe bei dem Flecken (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Fabian Enders

,

André Khamasmie

,

Lars Conrad

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

1:57

18

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Choral: Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Choral: Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

2:12

19

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Nehmet hin das Brot und esset (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Nehmet hin das Brot und esset (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

,

Andreas Scheibner

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

0:33

20

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Duett: Herr, du bist es (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Duett: Herr, du bist es (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Fabian Enders

,

André Khamasmie

,

Lars Conrad

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

2:18

21

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Choral: O dass ich wäre mitgegangen (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Choral: O dass ich wäre mitgegangen (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

3:55

22

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Nacht ist's, finstre bange Nacht (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Nacht ist's, finstre bange Nacht (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

4:28

23

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Freude! Freude! (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Freude! Freude! (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

,

Viktoria Wilson

,

Marie Henriette Reinhold

,

André Khamasmie

,

Lars Conrad

,

Johannes Pietzonka

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

3:28

24

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Friede sei mit euch (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Friede sei mit euch (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

,

Johannes Pietzonka

,

Andreas Scheibner

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

3:14

25

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Soli und Chor: Heilger Glaube, Trost der Herzen (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Soli und Chor: Heilger Glaube, Trost der Herzen (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

,

Franziska Abram

,

Estelle Haussner

,

Johannes Pietzonka

,

Lars Conrad

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

3:28

26

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Soli und Chor: Herr der Welten, schau hernieder (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Soli und Chor: Herr der Welten, schau hernieder (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

,

Franziska Abram

,

Estelle Haussner

,

Johannes Pietzonka

,

Lars Conrad

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

3:18

27

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Vergebens die Arbeit (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Vergebens die Arbeit (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

,

Johannes Pietzonka

,

Andreas Scheibner

,

Julian Dominique Clement

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

4:59

28

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Gelobet seist du, Herr, unser Hort (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Gelobet seist du, Herr, unser Hort (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

,

Franziska Abram

,

Estelle Haussner

,

Johannes Pietzonka

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

4:27

29

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Simon Johanna, hast du mich lieber (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Simon Johanna, hast du mich lieber (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Fabian Enders

,

Andreas Scheibner

,

Julian Dominique Clement

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

6:18

30

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Selig ist, der die Anfechtung erduldet (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Selig ist, der die Anfechtung erduldet (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

5:02

31

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Arie: Frohlocket! Wir wandeln im wonnigen Licht (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Arie: Frohlocket! Wir wandeln im wonnigen Licht (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Fabian Enders

,

Ute Selbig

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

3:43

32

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Folgt mir nach Bethanien (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Folgt mir nach Bethanien (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Fabian Enders

,

Andreas Scheibner

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

0:48

33

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Wohin willst du gehen (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Wohin willst du gehen (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

,

Viktoria Wilson

,

Marie Henriette Reinhold

,

Johannes Pietzonka

,

Julian Dominique Clement

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

2:22

34

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Mein Reich ist nicht von dieser Welt (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Mein Reich ist nicht von dieser Welt (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

,

Andreas Scheibner

,

Johannes Pietzonka

,

Julian Dominique Clement

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

3:24

35

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): O seliges Wunder (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): O seliges Wunder (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

,

Viktoria Wilson

,

Marie Henriette Reinhold

,

Johannes Pietzonka

,

Julian Dominique Clement

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

2:18

36

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Ihr Männer von Galiläa (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Ihr Männer von Galiläa (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Fabian Enders

,

Franziska Abram

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

0:57

37

Трек Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Schlusschor und Soli: Hosanna, o Held (Live)

Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Schlusschor und Soli: Hosanna, o Held (Live)

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

,

Sächsischer Kammerchor

,

Fabian Enders

,

Franziska Abram

,

Estelle Haussner

,

Johannes Pietzonka

,

Lars Conrad

Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)

5:36

Информация о правообладателе: Rondeau Production
Релиз Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)2018 · Сингл · Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus

Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus
