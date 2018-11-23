Philharmonisches Orchester des Staatstheaters Cottbus
André Khamasmie
Julian Dominique Clement
Сингл · 2018
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
#
Название
Альбом
1
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Einleitung (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
5:32
2
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Schwarz ruht der Fittich der Nacht (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
3:56
3
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Überleitung - Chor: Da regt sich's in der Lüfte Zug (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
3:26
4
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Doppelchor: Hosianna, frohlocket, ihr Sphären (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
4:02
5
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Gott aber sei Dank (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
4:51
6
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Vorspiel (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
1:59
7
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): O trauervoller Dienst, der letzte (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
3:09
8
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Es rollt der Donner (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
3:36
9
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Selig sind, die da Leid tragen (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
2:11
10
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Weib, was weinest du (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
3:35
11
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Arie: Mein Herr und Gott, zu deinen Füßen (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
2:12
12
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Choral: Ich lief verirrt und war verblendet (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
2:11
13
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Saget den verzagten Herzen (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
5:14
14
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Duett: Welche Marter wühlt im Herzen (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
3:18
15
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Was sind das für Reden zwischen euch (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
4:21
16
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Er wird den Tod verschlingen ewiglich (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
1:11
17
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Siehe, wir sind nahe bei dem Flecken (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
1:57
18
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Choral: Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
2:12
19
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Nehmet hin das Brot und esset (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
0:33
20
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Duett: Herr, du bist es (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
2:18
21
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Choral: O dass ich wäre mitgegangen (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
3:55
22
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Nacht ist's, finstre bange Nacht (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
4:28
23
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Freude! Freude! (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
3:28
24
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Friede sei mit euch (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
3:14
25
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Soli und Chor: Heilger Glaube, Trost der Herzen (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
3:28
26
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Soli und Chor: Herr der Welten, schau hernieder (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
3:18
27
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Vergebens die Arbeit (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
4:59
28
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Gelobet seist du, Herr, unser Hort (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
4:27
29
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Simon Johanna, hast du mich lieber (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
6:18
30
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Chor: Selig ist, der die Anfechtung erduldet (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
5:02
31
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Arie: Frohlocket! Wir wandeln im wonnigen Licht (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
3:43
32
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Folgt mir nach Bethanien (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
0:48
33
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Wohin willst du gehen (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
2:22
34
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Mein Reich ist nicht von dieser Welt (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
3:24
35
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): O seliges Wunder (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
2:18
36
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Ihr Männer von Galiläa (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
0:57
37
Christus, der Auferstandene, Op. 26 (Oratorium) (Gesamtaufnahme): Schlusschor und Soli: Hosanna, o Held (Live)
Gustav Schreck: Christus, der Auferstandene (Live)
5:36
