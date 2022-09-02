Thomasorganist Johannes Lang: In the Spirit of Bach (Woehl-Orgel Und Sauer-Orgel Der Thomaskirche Zu Leipzig)

Max Reger: Phantasie und Fuge über B-A-C-H, Op. 46 - I. Fantasie

Johannes Lang: Praeludium und Doppelfuge über "In allen meinen Taten": II. Doppelfuge (Improvisation)

Dieser chilenische Sommer war süss - Memorias de El Cimarrón - La Nueva Canción